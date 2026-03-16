Ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή, στη Γαλλία και, όπως ήταν αναμενόμενο, στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις τα πάντα θα κριθούν στον δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής, όπου, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, περνάνε οι συνδυασμοί που έλαβαν στον πρώτο γύρο πάνω από το 10% των ψήφων. Η αποχή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, ήταν της τάξης του 43%.

Το βασικό πολιτικό συμπέρασμα που εξάγεται από τα αποτελέσματα του χθεσινού πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών είναι ότι η εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία στον δεύτερο γύρο των πέριξ του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, κεντρώων πολιτικών σχηματισμών έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή της Γαλλίας στην κλασική για τη χώρα αντιπαράθεση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Στον δεξιό πολιτικό χώρο, σημαντική είναι η παρουσία στον δεύτερο γύρο των συνδυασμών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ενώ σχετικά περιορισμένη είναι η παρουσία του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού.

Στον αριστερό πολιτικό χώρο, σημαντική είναι η παρουσία στον δεύτερο γύρο των συνδυασμών του Σοσιαλιστικού κόμματος και των Οικολόγων, ενώ σχετικά περιορισμένη είναι η παρουσία του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Η Ανυπότακτη Γαλλία, η οποία ωστόσο έδειξε ότι έχει βαθιές ρίζες τόσο στις μεγάλες γαλλικές πόλεις όσο και στις μικρές. Βασικό ζητούμενο ενόψει του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών είναι αν και κατά πόσο θα συνεργαστούν ή όχι οι δύο βασικοί πόλοι στον κάθε πολιτικό χώρο.

Σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν μακράν πρώτο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, με ποσοστό άνω του 30%, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι κατάφερε να έχει σημαντικότερη παρουσία σε πολλά δημοτικά συμβούλια σε σχέση με προηγούμενες δημοτικές εκλογές, πλην όμως δεν κατάφερε να έχει σημαντική παρουσία στις μεγάλες πόλεις. Οι συνδυασμοί που υποστήριξε θα είναι παρόντες στον δεύτερο γύρο στις 20 από τις 42 πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000. Στις υπόλοιπες δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10% των ψήφων. Από τον πρώτο γύρο εξέλεξε μόνο έναν δήμαρχο, υπερβαίνοντας το 50%, στο Περπινιάν. Σοβαρές πιθανότητες εκλογικής νίκης την ερχόμενη Κυριακή εμφανίζει σε τρεις μόνο μεσογειακές πόλεις, στη Μασσαλία, τη Νίκαια και την Τουλόν. Μονοψήφιο ποσοστό ψήφων έλαβε στο Παρίσι, στη Λυών, στην Τουλούζη, στο Μονπελιέ, στο Στρασβούργο, στο Μπορντό και στη Ναντ.

Στο Παρίσι, ποσοστά μεγαλύτερα του 10% έλαβαν πέντε συνδυασμοί: πρώτος ήρθε ο υποστηριζόμενος από το Σοσιαλιστικό κόμμα συνασπισμός με 37,98% και δεύτερος ο συνδυασμός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τμήμα της παράταξης Μακρόν και έλαβε το 25,46%· τρίτος ήρθε ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από την Ανυπότακτη Γαλλία με 11,72%, τέταρτος ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από ένα τμήμα της παράταξης Μακρόν με 11,34% και πέμπτος, με περίπου 10%, ένας ακροδεξιός συνδυασμός, όχι του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Στη Λυών την πρώτη και τη δεύτερη θέση με ποσοστά περί το 37% καταλαμβάνουν ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από τα αριστερά κόμματα πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας και ο συνασπισμός που υποστηρίχθηκε από τα κεντροδεξιά κόμματα, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από την Ανυπότακτη Γαλλία με 10,41%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ