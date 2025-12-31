Οι τροφικές δηλητηριάσεις παραμονεύουν στο εορταστικό τραπέζι, τι να προσέξετε για να αποφύγετε τα παρατράγουδα.

Οι γιορτές με τα ρεβεγιόν αποτελούν την πιο χαρούμενη περίοδο του χρόνου, γεμάτη γεύσεις, μυρωδιές και πλούσια εορταστικά τραπέζια. Ωστόσο, η χαλαρότητα στην κουζίνα μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση, ακόμα και σοβαρές επιπλοκές για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Η Food Standards Agency (FSA), η κυβερνητική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των τροφίμων και τη διασφάλιση των προτύπων υγιεινής στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, προειδοποιεί για τα 12 πιο συνηθισμένα λάθη που διακινδυνεύουν την υγεία μας κατά τη διάρκεια των εορταστικών τραπεζιών τόσο στην προετοιμασία του μενού όσο και στην αξιοποίηση των τροφών που περίσσεψαν.

Απόψυξη στο πάγκο

Πολλοί αφήνουν πουλερικά ή κρέας να ξεπαγώσουν πάνω στον πάγκο, εκτός ψυγείου. Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων, όπως σαλμονέλα και E. coli, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. Η σωστή μέθοδος είναι η απόψυξη στο ψυγείο, όπου η θερμοκρασία παραμένει ασφαλής.

Κατανάλωση προϊόντων πέραν της ημερομηνίας λήξης

Συχνά καταναλώνουμε τυριά, κρέμες, αλλαντικά ή επιδόρπια επειδή φαίνονται και μυρίζουν καλά. Ωστόσο, η παρουσία επικίνδυνων βακτηρίων, όπως η λιστέρια, δεν ανιχνεύεται με τη γεύση ή την οσμή. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από ήπια γαστρεντερίτιδα έως σοβαρές επιπλοκές, ειδικά σε εγκύους.

Φαγητά εκτός ψυγείου πάνω από 4 ώρες

Είτε πρόκειται για μπουφέ είτε για εορταστικά πιάτα, η παραμονή φαγητού σε θερμοκρασία δωματίου πάνω από τέσσερις ώρες ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων. Είναι σημαντικό να περιορίζεται ο χρόνος παραμονής των τροφίμων εκτός ψυγείου, ειδικά κρέας, πουλερικά, θαλασσινά και γαλακτοκομικά.

Μη σωστή ψύξη υπολειμμάτων

Τα υπολείμματα πρέπει να μπουν στο ψυγείο εντός 1–2 ωρών από το σερβίρισμα. Η παρατεταμένη παραμονή τους σε θερμοκρασία δωματίου αυξάνει τον κίνδυνο βακτηριακής ανάπτυξης. Ιδανικά, τα φαγητά πρέπει να χωρίζονται σε μικρά δοχεία πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο.

Άγνοια αλλεργιών και διατροφικών περιορισμών

Πολλοί ξεχνούν να ρωτήσουν τους καλεσμένους για τυχόν αλλεργίες ή διατροφικές απαιτήσεις. Ένα πιάτο που θεωρείται ασφαλές μπορεί να γίνει επικίνδυνο, ακόμα και απειλητικό για τη ζωή κάποιου που έχει αλλεργία σε ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά ή θαλασσινά.

Μισοψημένα φαγητά που αφήνονται εκτός ψυγείου

Μερικοί προετοιμάζουν φαγητά, όπως γαλοπούλα ή γέμιση, εν μέρει και τα αφήνουν εκτός ψυγείου για να ολοκληρώσουν το ψήσιμο αργότερα. Αυτό αποτελεί ιδανική ευκαιρία για ανάπτυξη βακτηρίων και μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση.

Ακατάλληλο ψήσιμο του κρέατος

Η γαλοπούλα, το κοτόπουλο και άλλα κρέατα πρέπει να μαγειρεύονται σε ασφαλή θερμοκρασία μέχρι το κέντρο τους, όχι μόνο στην επιφάνεια. Το αποτέλεσμα της μη επαρκούς θερμικής επεξεργασίας μπορεί να είναι σαλμονέλα ή άλλες βακτηριακές λοιμώξεις.

Χρήση άπλυτων σκευών

Μαχαίρια, πιάτα και άλλα σκεύη που έρχονται σε επαφή με ωμό κρέας ή πουλερικά πρέπει να πλένονται σχολαστικά πριν χρησιμοποιηθούν ξανά. Η διασταυρούμενη μόλυνση είναι μια από τις συχνότερες αιτίες τροφικών δηλητηριάσεων.

Ψύξη πάνω από 5°C

Η σωστή θερμοκρασία του ψυγείου είναι κάτω από 5°C για να σταματήσει η ανάπτυξη βακτηρίων. Ένα ζεστό ψυγείο μπορεί να μετατρέψει ασφαλή τρόφιμα σε επικίνδυνα μέσα σε λίγες ώρες.

Διατήρηση υπολειμμάτων για περισσότερες από δύο ημέρες

Τα υπολείμματα των γευμάτων του ρεβεγιόν δεν πρέπει να παραμένουν περισσότερο από δύο ημέρες στο ψυγείο. Μετά από αυτόν τον χρόνο αυξάνεται η πιθανότητα βακτηριακής μόλυνσης.

Ζεστά φαγητά απευθείας στο ψυγείο

Τα φαγητά που βγαίνουν ζεστά από τον φούρνο πρέπει πρώτα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου, για λίγη ώρα. Αν μπει απευθείας στο ψυγείο, η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται και μπορεί να επηρεάσει άλλα τρόφιμα.

Μη τήρηση οδηγιών μαγειρέματος

Η παρακολούθηση των οδηγιών μαγειρέματος, όπως χρόνοι και θερμοκρασίες, είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των τροφίμων. Ένα ατελές μαγείρεμα μπορεί να αφήσει βακτήρια ζωντανά και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Συμβουλές για ασφαλές ρεβεγιόν

Απόψυξη στο ψυγείο: Ποτέ στον πάγκο.

Τήρηση ημερομηνιών λήξης: Τα τρόφιμα είναι ασφαλή μόνο μέχρι τη χρήση τους.

Ψύξη υπολειμμάτων εντός 2 ωρών: Χωρίζετε σε μικρά δοχεία για ταχύτερη ψύξη.

Ενημέρωση για αλλεργίες: Ρωτήστε τους καλεσμένους πριν σερβίρετε.

Σωστό μαγείρεμα: Χρησιμοποιήστε θερμόμετρο φαγητού για γαλοπούλα και κρέατα.

Καθαρά σκεύη και μαχαίρια: Αποφύγετε διασταυρούμενη μόλυνση.

Με λίγη προσοχή και προετοιμασία, το γιορτινό τραπέζι μπορεί να παραμείνει σημείο χαράς και απόλαυσης, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας ή των αγαπημένων σας. Οι μικρές συνήθειες στην κουζίνα κάνουν τεράστια διαφορά στην ασφάλεια των γιορτών.