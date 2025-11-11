Πότε ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων 2025, τι τρώνε οι πιστοί μέρα με τη μέρα.

Φτάνουμε αισίως στα μέσα του Νοεμβρίου όπου ξεκινά παραδοσιακά η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 2025 αρχής γενομένης από την νηστεία για την Γέννηση του Χριστού που ξεκινά στις 15 του μήνα και διαρκεί αυστηρά σαράντα ημέρες, έως την παραμονή των Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με τη νηστεία του Πάσχα αυτή των Χριστουγέννων είναι λιγότερο απαιτητική. Στην βάση της όπως σε κάθε περίοδο νηστείας αποφεύγουμε την κατανάλωση κρέατος, αυγών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Μάλιστα όσο εξελίσσεται η περίοδος της νηστείας διαφοροποιείται το διατροφικό πρόγραμμα που καλούνται να ακολουθήσουν οι νηστεύοντες.

Νηστεία Χριστουγέννων 2025: Τι τρώνε και τι δεν τρώνει οι πιστοί μέχρι τις 24 Δεκέμβρη

Σύμφωνα με το νηστειοδρόμιο, κατά τη νηστεία Χριστουγέννων επιτρέπεται να τρώμε ψάρι όλες τις ημέρες, πλην Τετάρτης και Παρασκευής, από την αρχή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, του Αγίου Σπυρίδωνος. Οι Χριστιανοί συνηθίζουν να μην τρώνε ψάρι την πρώτη εβδομάδα, για να κοινωνήσουν την μεγάλη εορτή των Εισοδίων της Παναγίας.

Από 15 έως 20 Νοεμβρίου, επιτρέπεται η κατάλυσις ελαίου, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

Την 21 Νοεμβρίου, εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού.

Από 22 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου, το Σάββατο και την Κυριακή επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού. Τις Τετάρτες και τις Παρασκευές οι πιστοί τρώνε φαγητό χωρίς λάδι, εκτός αν συμπέσουν γιορτές.

Από 18 έως 24 Δεκεμβρίου επιτρέπεται το λάδι αλλά όχι το ψάρι. Οι Τετάρτες και οι Παρασκευές παραμένουν αυστηρές ημέρες νηστείας.

Τι περιλαμβάνει το νηστίσιμο τραπέζι για τα Χριστούγεννα 2025

Ψάρια (όπου επιτρέπεται)

Θαλασσινά: χταπόδι, καλαμάρι, σουπιές, γαρίδες, μύδια, κυδώνια

Όσπρια (φακές, ρεβίθια, φασόλια)

Λαχανικά και χόρτα

Φρούτα και φυσικοί χυμοί

Ξηροί καρποί

Ζυμαρικά και ρύζι

Ψωμί, ελιές

Σόγια, ταχίνι και μέλι

Μανιτάρια