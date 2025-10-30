Στις 15 Νοεμβρίου αρχίζει κάθε χρόνο η νηστεία των Χριστουγέννων 2025 και ολοκληρώνεται στις 24 Δεκεμβρίου, τι ορίζει το νηστειοδρόμιο.

Νοέμβριος προ των πυλών με τον προτελευταίο μήνα του έτους να μας προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα 2025. Παράλληλα από τα μέσα του μήνα ξεκινά παραδοσιακά και η νηστεία των Χριστουγέννων μέσω της οποίας οι πιστοί προετοιμάζονται πνευματικά και σωματικά για τη γιορτή της Γέννησης του Χριστού.

Σύμφωνα με το νηστειοδρόμιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας η νηστεία για τα Χριστούγεννα ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται μία μέρα πριν από τα Χριστούγεννα ήτοι στις 24 Δεκεμβρίου με την διάρκειά της να την αποδίδει τον τίτλο «σαρανταήμερο» ή αλλιώς «Μικρή Σαρακοστή». Όπως συμβαίνει σε κάθε νηστεία υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στο διατροφολόγιο αλλά πάντα υπάρχουν και οι μέρες που η νηστεία καταλύεται. Σε γενικές γραμμές, ισχύει η καθολική απαγόρευση σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα, γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, γιαούρτι, βούτυρο), αυγά.

Να σημειωθεί ότι στη Νηστεία των Χριστουγέννων επιτρέπεται το ψάρι όλες τις ημέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής και ότι επιτρέπεται ψάρι και την ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), ανεξαρτήτως ημέρας. Σημειωτέον φέτος τα Εισόδια «πέφτουν» Παρασκευή.

Από τις 18 Δεκεμβρίου έως και την Παραμονή (24 Δεκεμβρίου), επιτρέπεται λάδι και κρασί, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Σε αντίθεση με τη Μεγάλη Σαρακοστή, η νηστεία των Χριστουγέννων είναι λιγότερο αυστηρή, προσφέροντας μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στον αντίποδα επιτρέπονται και σε αφθονία λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηροί καρποί.

Σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση η νηστεία δεν είναι μόνο θέμα διατροφής αλλά και πνευματικής προετοιμασίας, με έμφαση στην προσευχή, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την αποφυγή υπερβολών. Πέρα από νηστεία τροφής τηρείται άτυπα και μια «νηστεία της ψυχής» που ισοδυναμεί με αποχή από αρνητικά συναισθήματα. Συνολικά, η νηστεία των Χριστουγέννων δεν είναι μόνο μια διατροφική αποχή, αλλά ένα πνευματικό ταξίδι που καλεί τον καθένα να ανανεώσει την πίστη του και να υποδεχθεί τη μεγάλη εορτή με ειρήνη ψυχής.