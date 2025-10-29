Το χριστουγεννιάτικο έλατο στον Ταξιάρχη όπως κάθε χρόνο, υπόσχεται να σκορπίσει φως και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 2025 με τον ελατοπαραγωγό και πρόεδρος της κοινότητας Ταξιάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Ξάκη, να επιβλέπει σήμερα την κοπή του φετινού πρωταγωνιστή των γιορτών: ενός έλατου ύψους πάνω από 13 μέτρα, που θα στηθεί στην πλατεία του χωριού.

Η διαδικασία σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη των προετοιμασιών για τη «Γιορτή του Ελάτου», με τις πρώτες εικόνες του δέντρου να σκορπούν ενθουσιασμό και να φέρνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων νωρίτερα στον Ταξιάρχη. «Από σήμερα, όλο το χωριό βρίσκεται επί ποδός», λέει ο κ. Ξάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ο Ταξιάρχης μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό εργαστήρι Χριστουγέννων, όπου μικροί και μεγάλοι συμβάλλουν για να δημιουργήσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα που μάς ενώνει κάθε χρόνο».

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής ανάβει πρώτος το φως των Χριστουγέννων και το κάνει με παράδοση, μεράκι και πολλή αγάπη

Το δέντρο που θα φωτίσει πρώτο την Ελλάδα, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, «μεγάλωσε με φροντίδα και αγάπη» και είναι έτοιμο να σκορπίσει φως και χαμόγελα. Σύντομα θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπάκια, πολύχρωμες μπάλες και ένα μεγάλο χρυσό αστέρι στην κορυφή του.

Η «Γιορτή του Ελάτου» θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου, στις 20:00, αμέσως μετά τον Μέγα Εσπερινό, και θα περιλαμβάνει μουσική, παραδοσιακά δρώμενα και τη συμμετοχή όλων των συλλόγων του χωριού: του Πολιτιστικού, του Συλλόγου Νεολαίας, του Αθλητικού «Χολομών», του Συλλόγου Γυναικών και των Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Παράλληλα, οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη δηλώνουν πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν, έτοιμοι να καλύψουν τη ζήτηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και νησιά, αλλά και να πραγματοποιήσουν εξαγωγές στην Κύπρο και στα Τίρανα.