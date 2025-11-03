Το πρωτόκολλο της σχολικής γιορτής για το Πολυτεχνείο, τι ισχύει για τις απουσίες.

Ξεκινούν στα σχολεία όλων των βαθμίδων οι προετοιμασίες για την Γιορτή του Πολυτεχνείου 2025 που φέτος «πέφτει» Δευτέρα, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να απολαύσουν ένα τελευταίο τριήμερο χωρίς μαθήματα μεν αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία ανήμερα της γιορτής. Η 17η Νοέμβρη, ημέρα μνήμης και επετείου των γεγονότων του Πολυτεχνείου αποτελούν για φέτος το τελευταίο κοινό τριήμερο άνευ μαθημάτων για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς είναι μέχρι τα Χριστούγεννα 2025 δεν προβλέπεται άλλη σχολική αργία οριζόντια για όλη την μαθητική κοινότητα.

Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο η γιορτή του Πολυτεχνείου γίνεται ανήμερα της επετείου με τις εκδηλώσεις που να πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 17 του μήνα. Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά το Ολοήμερο Πρόγραμμα και η Πρωινή Υποδοχή δε θα λειτουργήσουν ενώ η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει μετά την δίωρη γιορτή.

Για τα Γυμνάσια και Λύκεια προβλέπεται ότι κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Οι μαθητές θα πάνε κανονικά στα σχολεία χωρίς τσάντες, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων της σχολικής μονάδας το πρόγραμμα της γιορτής που έχει ετοιμαστεί. Αντίστοιχα θα τηρηθεί παρουσιολόγιο σε Γυμνάσια και Λύκεια με τις απουσίες της μέρας για ακόμη μια φορά να θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου η μαθητική κοινότητα θα τιμήσει το χρονικό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με δρώμενα και τραγούδια με μηνύματα για Παιδεία, Δημοκρατία, Ελευθερία, Δικαιοσύνη. Μέσα από πεζά και ποιητικά κείμενα, πλαισιωμένα και από συμβολικά τραγούδια εκείνης της εποχής, οι μαθητές καλούνται να αναβιώσουν στις σχολικές μονάδες το κλίμα και την ατμόσφαιρα των τεταμένων εκείνων ημερών του Νόεμβρη του 1973 να θυμηθούν τα γεγονότα, να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα του μηνύματος «ψωμί, παιδεία, ελευθερία».