Χανιά: Κληρικοί και κρατικοί υπάλληλο σε κύκλωμα που εξαρθώθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα που δρούσε στα Χανιά, με εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος χρήματος. Στην οργάνωση φέρονται να συμμετείχαν στρατιωτικοί, αστυνομικοί, επιχειρηματίες, ακόμη και κληρικοί και κρατικοί υπάλληλοι.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη οδήγησε σε 48 συλλήψεις, ενώ δεν αποκλείονται και νέες. Η εισαγγελία έχει συντάξει δικογραφία 45 σελίδων για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιάσεις, με κεντρικό πρόσωπο γνωστό Κρητικό επιχειρηματία, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από δύο δεκαετίες για εισαγωγή κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική στη Θεσσαλονίκη.

Το υλικό της δικογραφίας αποκαλύπτει δράση με χαρακτηριστικά μαφιόζικης οργάνωσης: ναρκω-μπίζνες, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί και βομβιστικές επιθέσεις. Στο δίκτυο συμμετείχαν ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι –μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός από τα Χανιά, ένας δόκιμος από το Ρέθυμνο και στρατιωτικοί– καθώς και άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν που είχαν επιστρατευθεί για υποστηρικτικούς ρόλους.

Ήδη από το 2021 το όνομα του βασικού κατηγορούμενου είχε εμπλακεί σε μεγάλη υπόθεση εκβιασμών με περίπου 100 άτομα. Τον Ιανουάριο του 2024 θεωρήθηκε ηθικός αυτουργός βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι αστυνομικού της ΔΙΑΣ, ενώ το 2025 εντοπίστηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί και οπλοστάσιο στον Αποκόρωνα, επίσης συνδεόμενα με τη δράση του.

Η έρευνα ανέδειξε και δεύτερο επιχειρηματία ως κεντρικό πρόσωπο, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε ομάδα μπράβων που δρούσε στην Αθήνα. Σήμερα παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης ξενοδοχείου με πολυδιάστατη δραστηριότητα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, ενδιαφερόταν και για εκκλησιαστικά ζητήματα, ακόμη και για την προώθηση ανώτερου κληρικού σε σημαντική θέση, πιθανόν με στόχο την επιρροή στη διαχείριση εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σε ορισμένες συνομιλίες μάλιστα εμφανίζονται και κληρικοί, στοιχείο που ερευνάται από τις αρχές. Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος ποινικού με αστυνομικό κατηγορούμενο, στον οποίο ο τελευταίος εμφανίζεται να διαβεβαιώνει ότι δεν βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τους συναδέλφους του.