Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Στάρμερ και ο Τραμπ συζήτησαν τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόλυση του προκατόχου του Πίτερ Μάντελσον όταν ήρθαν στο φως τα υποστηρικτικά email που έστειλε στον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός «δίκαιου και διαρκούς τερματισμού» του πολέμου στην Ουκρανία την Κυριακή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, μετά από συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Reuters, «οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν αναλογιζόμενοι τον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε το γραφείο του Στάρμερ σε ανακοίνωσή του για την τηλεφωνική επικοινωνία, προσθέτοντας ότι συζήτησαν το έργο των λεγόμενων χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων» που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την Ουκρανία.

«Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για το έργο του Συνασπισμού των Προθύμων για την υποστήριξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και τη διασφάλιση ενός δίκαιου και διαρκούς τερματισμού των εχθροπραξιών».

Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα το Σάββατο για τις τελευταίες συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία και από τις δύο πλευρές.

Η συνάντηση στο Μαϊάμι ακολούθησε τις συνομιλίες των ΗΠΑ την Παρασκευή με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, τις τελευταίες συζητήσεις για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχει πυροδοτήσει κάποια ελπίδα για μια επίλυση της σύγκρουσης που ξεκίνησε όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.