Η Χριστίνα Πολίτη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Απριλίου η Χριστίνα Πολίτη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι τρεις συνομιλητές, μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στα πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν τη φιλία της με την Άννα Βίσση να έχει λήξη, ύστερα από 30 χρόνια.

Μιλώντας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η καλεσμένη του «Στούντιο 4», εξήγησε ότι πάντα επέλεγε στη ζωή της να έχει αυθεντικούς ανθρώπους, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα ευαίσθητη και με μηδαμινό εγωισμό.

Τι είπε η Χριστίνα Πολίτη για την Άννα Βίσση

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, θέλησε να μάθει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη σχέση των δύο γυναικών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το θέμα των ημερών, είναι η σχέση σου με την Άννα Βίσση, για να το πούμε κανονικά…».

Πάνω σε αυτή την παρατήρηση, η Χριστίνα Πολίτη θέλησε να κρατήσει έναν διακριτικό τόνο, λέγοντας: «Ρωτάω το ChatGPT για όλα, το ξέρετε; Μου το ‘χε πει και ο Boy George αυτό… Οπότε του βάζω τα πάντα μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί το ChatGPT. Τίποτα, «μη μιλάς, τίποτα» μου είπε και «όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή για την Άννα Βίσση, πρέπει να χαμογελάσεις». Πρέπει, λέει, να χαμογελάσω διακριτικά και να ρίξεις ένα επίπεδο… απαντάει και κάτι τρομερές βλακείες! Λοιπόν, ίδωμεν». Τα συναισθήματα για τους ανθρώπους μου, είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι, δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από την μία ημέρα στην άλλη».

Και πρόσθεσε γελώντας: «Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί… έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν για τη φιλία της με την Άννα Βίσση, μίλησε για την προσωπικότητά της, λέγοντας: «Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, και πληγώνομαι και στενοχωριέμαι αλλά δεν γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορεί να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω είναι τα θέματα υγείας και τα θέματα των παιδιών μου. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια, όλα τα άλλα θα περάσουν».

Μάλιστα απαντώντας στην ερώτηση: «Πώς θα ήθελες να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση τώρα;», ανέφερε:

«Θα δούμε! Δεν είναι τώρα… εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε… Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μη βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο».

Χριστίνα Πολίτη: «Επιλέγω τους αυθεντικούς ανθρώπους για να κάνω παρέα»

Τέλος, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και τις επιλογές της σε σχέση με τη φιλία, τόνισε: «Έκανα παρέα με κοσμικές και ακόμη κάνω, επιλέγω τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους και αυτούς που έχουν κάτι που θα με τραβήξει. Το ταλέντο συγχωρεί τα πάντα. Όχι στις φιλίες, αλλά στους θαυμαστές. Αντέχω να κάνω παρέα με αναγνωρίσιμους ανθρώπους, πολύ εύκολα».

