Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες και αποφασίζει να πάει… Eurovision.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χορεύει το «Jalla» στο πλευρό της Antigoni, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, και γίνεται viral.

Στο σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο γνωστός παρουσιαστής, εμφανίζεται στο πλευρό της ερμηνεύτριας να χορεύει ακολουθώντας τα βήματά της.

Μάλιστα, αφού έμαθε τη χορογραφία, στάθηκε δίπλα στην τραγουδίστρια και ξεκίνησε να κινείται στους ρυθμούς του «Jalla», ενώ λίγο πριν αποχωρήσει δήλωσε με χιούμορ: «Άστο Antigoni, θα πάω εγώ Eurovision…».

Μάλιστα, στο πρόσφατο παρελθόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είχε τραγουδήσει το «Ferto» του Akyla κερδίζοντας και πάλι την προσοχή λόγω του αυθορμητισμού του.