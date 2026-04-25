Όσα δήλωσε ο ίδιος.

Ενθουσιασμένος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από όσα αντίκρυσε στο Αλεξάνδρειο πριν το παιχνίδι Άρης Betsson – Πανιώνιος, καθώς δεν είχε επισκεφθεί ξανά το γήπεδο των κιτρινόμαυρων και είδε τους οπαδούς της ομάδας του Ρίτσαρντ Σιάο να φτιάχνουν σύνθημα για εκείνον.

Όπως δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους: «Δεν το περίμενα. Είναι απίστευτο. Πρώτο μου παιχνίδι εδώ στον Άρη», είπε ο Greek Freak στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για την υποδοχή που γνώρισε.

