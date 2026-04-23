Ο 41χρονος προπονητής είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Μιλγουόκι ως πρώτος βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Στο πρόσωπο του πρώην τεχνικού των Μέμφις Γκρίζλις, Τέιλορ Τζένκινς κατέληξε το frond office των Μιλγουόκι Μπακς για τον αντικαταστάτη του Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος αποχώρησε απ’ τον πάγκο της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του NBA.

Ο 41χρονος προπονητής είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Μιλγουόκι ως πρώτος βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ, πριν φύγει για το Μέμφις, όπου έμεινε από το 2019 έως το 2025.

Και πλέον επιστρέφει στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 7 χρόνια, για να ηγηθεί του νέου πρότζεκτ που θα ξεκινήσει απ’ το εφετινό καλοκαίρι, με συνολική αναδόμηση του ρόστερ της ομάδας του Μιλγουόκι.