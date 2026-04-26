O Τραμπ απομακρύνθηκε εγκαίρως από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και είναι καλά στην υγεία του. Συνελήφθη ο 31χρονος ο δράστης

O Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε άμεσα από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών την ώρα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το Sky News ανέφερε ότι ακούστηκαν πέντε πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton στην Ουάσιγκτον όπου λάμβανε χώρα η πολυαναμενόμενη εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι τόσο η Μελάνια Τραμπ, όσο και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς απομακρύνθηκαν επίσης άμεσα, ενώ σύμφωνα με το CNN όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών δικτύων, φαίνεται πως ένας πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών έχει τραυματιστεί, ενώ ο 31χρονος δράστης έχει συλληφθεί. Μάλιστα όπως μετέδωσε η Wall Street Journal, είχε μαζί του ένα τουφέκι και ένα γεμιστήρα, όπως αποκάλυψαν άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο δράστης κατά τη σύλληψή του

LIVE EIKONA

Δείτε τα σχετικά βίντεο

Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, με όπλα στο χέρι, διέταξαν ρεπόρτερ και άλλους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μιας «black tie» εκδήλωσης που συγκεντρώνει δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουάσινγκτον και οι Αστυνομικές Αρχές έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος» έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Ο Τραμπ και η Μελάνια λίγο πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί

Ο πρόεδρος της ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι όλοι είναι ασφαλείς μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και πως η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί.

Εικόνες μέσα από το ξενοδοχείο Hilton

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.