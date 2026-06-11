Ρήγμα στους ισχυρισμούς Τραμπ για τα στοιχεία της οικονομίας – Ο εκλεκτός του στο Γραφείο Στατιστικών διαβεβαιώνει για την αξιοπιστία των δεδομένων.

Ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics - BLS), Μπρετ Ματσουμότο, αποστασιοποιήθηκε από τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου περί παραποίησης των οικονομικών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ενώπιον της Γερουσίας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην υπηρεσία δεν υπήρξε καμία περίπτωση «κατασκευασμένων» δεδομένων.

Κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Υγείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας, ο Ματσουμότο τόνισε ότι, εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του, θα διαφυλάξει την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του οργανισμού, επιμένοντας ότι οι στατιστικές εκθέσεις του BLS βασίζονται στην επιστήμη και όχι σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι τα στοιχεία είχαν ποτέ παραποιηθεί, απάντησε πως οι μεγάλες αναθεωρήσεις μπορούν να εξηγηθούν από τεχνικούς λόγους και όχι από σκόπιμη αλλοίωση των δεδομένων.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απολύσει την πρώην επικεφαλής του BLS, Έρικα ΜακΕντάρφερ, μετά από απογοητευτική έκθεση για την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία ήταν «στημένα» εις βάρος του και ότι η υπηρεσία είχε «παραποιήσει» τα δεδομένα πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 προς όφελος της αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο Ματσουμότο απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις δηλώσεις του προέδρου για την προκάτοχό του, σημειώνοντας ότι «οι δηλώσεις του προέδρου μιλούν από μόνες τους». Ωστόσο, διαβεβαίωσε πως, ακόμη και αν δεχόταν πιέσεις για τη δημοσιοποίηση ευνοϊκών στοιχείων προς την κυβέρνηση, θα ακολουθούσε τον νόμο και θα δημοσιοποιούσε τα δεδομένα που καταρτίζονται από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού χωρίς παρεμβάσεις.

Ο υποψήφιος επικεφαλής του BLS αναγνώρισε παράλληλα ότι η υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της μείωσης των διαθέσιμων πόρων και της συνεχούς πτώσης της συμμετοχής στις στατιστικές έρευνες. Όπως προειδοποίησε, η χαμηλή ανταπόκριση των πολιτών απειλεί τη μελλοντική αξιοπιστία ενός συστήματος που βασίζεται σε δειγματοληπτικές έρευνες, καθώς ενδέχεται να μην υπάρχουν αρκετοί συμμετέχοντες για τη δημιουργία αντιπροσωπευτικού δείγματος.

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Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε ότι θα εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής, ακόμη και μέσω κινήτρων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης, όπως στοιχεία μισθοδοσίας επιχειρήσεων και φορολογικά δεδομένα, προκειμένου να διαμορφώνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αγορά εργασίας και την οικονομία. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα αξιολογήσει πιθανές μεθοδολογικές βελτιώσεις αλλά και τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες της υπηρεσίας.