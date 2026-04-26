Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσιγκτον.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα με δεκάδες δημοσιογράφους και πολιτικούς και λίγο πριν ο Τραμπ ξεκινήσει την ομιλία του ακούστηκαν τουλάχιστον 5 πυροβολισμοί και αμέσως η μυστική υπηρεσία έσπευσε να φυγαδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Όμως όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Τραμπ φαίνεται να παραπατάει και πέφτει από τα χέρια της ασφάλειάς του. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο αντιπρόεδρος Βανς να αποχωρεί με τους άνδρες της μυστικής υπηρεσίας.
Λίγη ώρα αργότερα ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την στιγμή της εισβολής τους δράστη και των πυροβολισμών, αλλά και την σύλληψή του.
