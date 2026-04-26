Συναγερμός από τους πυροβολισμούς στο δείπνο για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσιγκτον.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με δεκάδες δημοσιογράφους και πολιτικούς και λίγο πριν ο Τραμπ ξεκινήσει την ομιλία του ακούστηκαν τουλάχιστον 5 πυροβολισμοί και αμέσως η μυστική υπηρεσία έσπευσε να φυγαδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όμως όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Τραμπ φαίνεται να παραπατάει και πέφτει από τα χέρια της ασφάλειάς του. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο αντιπρόεδρος Βανς να αποχωρεί με τους άνδρες της μυστικής υπηρεσίας.

Λίγη ώρα αργότερα ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την στιγμή της εισβολής τους δράστη και των πυροβολισμών, αλλά και την σύλληψή του.

