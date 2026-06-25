Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος όμιλος του Μουντιάλ 2026, με την Ελβετία και τον Καναδά να προκρίνονται στους 32.

Γκολ και θέαμα είχε η τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με την Ελβετία να επικρατεί 2-1 του Καναδά, ενώ η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ με σκορ 3-1.

Η αναμέτρηση της Ελβετίας με τον Καναδά είχε αυτό που όλοι αναμέναμε, δηλαδή γρήγορο ρυθμό και εκατέρωθεν ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε με το «καλησπέρα» στο δεύτερο ημίχρονο ο Βάργκας. Ο Μανζάμπι γύρισε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και βρήκε τον ελεύθερο Βάρκγας, ο οποίος έκανε ανενόχλητος το 1-0.

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Οι Ελβετοί διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 56'. Ο Εμπολό έστρωσε την μπάλα στον Μανζάμπι και εκείνος διαμόρφωσε το 2-0, με τον Κρεπό να φέρει μεγάλη ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε ο Καναδάς.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι Καναδοί δεν το έβαλαν κάτω. Στο 75' ο Πρόμις Ντέιβιντ, με το που πέρασε στην αναμέτρηση, εκμεταλλεύτηκε την υπέροχη ασίστ του Σαλίμπα και μείωσε σε 2-1. Στα τελευταία λεπτά ο Καναδάς πίεσε ασφυκτικά την εστία του Κόμπελ ψάχνοντας την ισοφάριση, καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας ο Καναδάς περνούσε ως πρώτος. Οι διοργανωτές δεν μπόρεσαν να βρουν το πολυπόθητο γκολ, με την Ελβετία να παίρνει τη νίκη και τη πρώτη θέση.

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Πήρε τον «τελικό» η Βοσνία

Η Βοσνία έπαιζε τα ρέστα της απέναντι στο Κατάρ, καθώς με νίκη αποκτά ελπίδες πρόκρισης στους καλύτερους τρίτους.

Το 1-0 για τη Βοσνία έκανε ο Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος πέρασε τρεις αντιπάλους και με υπέροχο σουτ έγραψε το 1-0.

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Το δεύτερο γκολ για τους Βόσνιους ήρθε στο 34' με αυτογκόλ του Αλμπάρκε. Ο Τζέκο έκανε το γύρισμα, ωστόσο η μπάλα βρήκε στον Αλμπάρκε ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του.

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Το Κατάρ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη και στο 42' μείωσε σε 2-1 με τον Αλ-Χαϊντός.

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Η Βοσνία καθάρισε την αναμέτρηση στο 80΄ με τον Μάμιτς. Ο Βόσνιος εκμεταλλεύτηκε τα συνεχόμενα λάθη στην άμυνα του Κατάρ και έκανε το τελικό 3-1.

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Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

1. Ελβετία (7-3) 7

2. Καναδάς (8-3) 4

3. Βοσνία (5-6) 4

4. Κατάρ (2-10) 1