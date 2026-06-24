Επτά ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Η τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεκινά απόψε, αλλά ήδη επτά ομάδες ξέρουν πως βρίσκονται στη φάση των «32», ενώ πέντε έχουν αποκλειστεί μετά τα δύο πρώτα τους ματς.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έχει αλλαγές, ο αντίκτυπος των οποίων γίνεται αντιληπτός τώρα, που κορυφώνεται η μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για πρώτη φορά, στις ισοβαθμίες το πρώτο κριτήριο είναι τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων και όχι η διαφορά των γκολ.

Μουντιάλ 2026: Οι επτά ομάδες που έχουν προκριθεί στους 32

Αργεντινή

Γαλλία

Γερμανία

Μεξικό

Νορβηγία

ΗΠΑ

Κολομβία

Οι 5 ομάδες που ήδη έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ 2026

Αϊτή

Ιορδανία

Τυνησία

Τουρκία

Παναμάς

Η μάχη για τους καλύτερους τρίτους των ομίλων

Από τις 48 ομάδες, προκρίνονται απευθείας στα νοκ άουτ ματς οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου. Τους 32 θα συμπληρώσουν οι οχτώ καλύτεροι τρίτοι των 12 ομίλων.

Ειδικότερα, με τις 12 ομάδες που θα πάρουν την τρίτη θέση θα δημιουργηθεί μια νέα βαθμολογία και από αυτές οι 8 πρώτες θα περάσουν στη φάση των «32». Τα κριτήρια με τα οποία θα διαμορφωθεί αυτή η κατάταξη είναι κατά σειρά: οι βαθμοί, η διαφορά των γκολ, τα γκολ που έχουν επιτευχθεί, το fair play (αριθμός κίτρινων και κόκκινων καρτών) και τέλος το ranking της FIFA.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: