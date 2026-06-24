Ο νέος κανονισμός στο Μουντιάλ 2026 και η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων.

Σχόλια στα social media έχει προκαλέσει ένα στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα, για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ 2026. Πρωταγωνιστής ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και το ερώτημα που διατύπωσαν πολλοί ήταν γιατί ο Άγγλος αμυντικός δεν πήρε κόκκινη κάρτα, όπως ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης.

Κατά τη διάρκεια του ματς- που έληξε ισόπαλο (0-0)- η κάμερα «έπιασε» κάποια στιγμή τον Τζουν Μπέλιγχαμ να καλύπτει το στόμα με το χέρι του, ενώ μιλούσε στον Τζόρνταν Αγιού της Γκάνας. Πριν από λίγες ημέρες, ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης αποβλήθηκε όταν κάλυψε το στόμα του μιλώντας στον Τούρκο Μερτ Μουλντούρ. Ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα που δόθηκε με βάση τον νέο κανόνα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Μουντιάλ 2026.

{https://x.com/ESPNFC/status/2069788139703374000}

Μουντιάλ 2026: Τι προβλέπει ο κανονισμός και γιατί δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ

Η κάλυψη του στόματος με το χέρι δεν σημαίνει απευθείας αποβολή, καθώς το «κλειδί» είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες κάνει ένας ποδοσφαιριστής αυτή την κίνηση. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο διαιτητής πρέπει να δείξει την κόκκινη κάρτα αν ο παίκτης καλύψει το στόμα του σε περιπτώσεις αντιπαράθεσης. Η FIFA έχει δώσει οδηγία στους διαιτητές να μην αποβάλουν αυτόματα τον ποδοσφαιριστή που κάνει αυτή τη συνηθισμένη έως τώρα κίνηση, αλλά να αξιολογούν εάν πρόκειται για αντιπαράθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, ο επικεφαλής των διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ήταν σαφής για το τι ισχύει. «Οι παίκτες μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν το στόμα τους με το χέρι ή τη φανέλα, επειδή ενδέχεται να συζητούν ως φίλοι. Είναι φυσιολογικό να συζητούν πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά το ματς», είπε, σύμφωνα με το BBC.

«Οπότε, αν είναι φιλική συζήτηση, μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν, χωρίς πρόβλημα. Όταν η συζήτηση είναι επιθετική, το να καλύπτουν το στόμα σημαίνει ότι κάνουν κάτι που είναι πάρα πολύ λάθος και η ποινή είναι η κόκκινη κάρτα», συμπλήρωσε.

Ο Μπέλιγχαμ και ο Αγιού κατά τα φαινόμενα συζητούσαν χαλαρά και δεν υπήρχαν ενδείξεις αντιπαράθεσης ή επιθετικότητας ανάμεσά τους, όταν ο Άγγλος κάλυψε το στόμα του.

Τι συνέβη με τον Αλμιρόν

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης ήταν ο πρώτος που είδε την κόκκινη κάρτα επειδή κάλυψε το στόμα του, στο Μουντιάλ 2026. Στο ματς της Παραγουάης με την Τουρκία, κάποια στιγμή υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Αλμιρόν δεν συμμετείχε στα σπρωξίματα, αλλά κάλυψε το στόμα του μιλώντας στον Μερτ Μουλντούρ.

Ο αμυντικός της Τουρκίας αμέσως το ανέφερε στον βοηθό διαιτητή και ο Αλμιρόν αποβλήθηκε, με συνέπεια η Παραγουάη να μείνει με 10 παίκτες, ωστόσο νίκησε τελικά με 1-0. Εξαιτίας της αποβολής του, ο Αλμιρόν θα χάσει και το τελευταίο ματς των ομίλων, κόντρα στην Αυστραλία.

Γιατί υιοθετήθηκε ο νέος κανονισμός στο Μουντιάλ 2026

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε να αλλάξουν οι κανονισμοί, μετά το περιστατικό ανάμεσα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τον Βινίσιους Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για το Champions League, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η UEFA επέβαλε ποινή έξι αγωνιστικών στον Πρεστιάνι, όταν κρίθηκε ένοχος για ομοφοβική επίθεση εναντίον του Βραζιλιάνου. Σύμφωνα με τον Ινφαντίνο, το μέτρο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προάγει τον σεβασμό και να ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές να δίνουν το σωστό παράδειγμα. Ο κανονισμός υιοθετήθηκε για το Μουντιάλ 2026, αλλά τα εθνικά πρωταθλήματα δεν είναι υποχρεωμένα να τον εφαρμόσουν.

Πηγή: Athletic