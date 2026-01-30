Από τον Νοέμβριο, η τιμή του Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα εύρος μεταξύ 80.000 και 90.000 δολαρίων, με τον URPD να δείχνει ότι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια βρίσκονται επενδυμένα στην περιοχή των 85.000 έως 90.000 δολαρίων.

Πτωτικές τάσεις καταγράφει η αγορά των κρυπτονομισμάτων στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τα βασικά ψηφιακά assets να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 82.891 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 1.041,38 δολαρίων ή 1,24%, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη καθοδική του πορεία. Αντίστοιχα, το Ether υποχώρησε στα 2.747,64 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 1,71% ή 47,66 δολάρια. Πιέσεις δέχθηκε και το Solana, το οποίο διαμορφώθηκε στα 115,44 δολάρια με απώλειες 1,16%, ενώ το Dogecoin κινήθηκε στα 0,1146 δολάρια, μειωμένο κατά 1,04%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση μεταξύ των μεγάλων κρυπτονομισμάτων σημείωσε το XRP, το οποίο υποχώρησε κατά 2,03% και διαμορφώθηκε στα 1,76 δολάρια.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Checkonchain, περίπου το 63% του συνολικού επενδεδυμένου πλούτου στο Bitcoin έχει τιμή κτήσης άνω των 88.000 δολαρίων, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των κεφαλαίων εισήλθε στην αγορά σε υψηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης.

Ο όρος «επενδεδυμένος πλούτος» αναφέρεται στη συνολική αξία του κεφαλαίου τη στιγμή που τα Bitcoin μετακινήθηκαν τελευταία φορά στο blockchain και διαφέρει από τη μέση τιμή κτήσης, η οποία εκφράζει το μέσο κόστος αγοράς των νομισμάτων.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται μέσα από τον δείκτη UTXO Realized Price Distribution (URPD), ο οποίος παρουσιάζει τα επίπεδα τιμών στα οποία μετακινήθηκε τελευταία φορά η υφιστάμενη προσφορά bitcoin. Κάθε ζώνη του δείκτη αντιστοιχεί στην ποσότητα bitcoin που άλλαξε χέρια μέσα σε συγκεκριμένο εύρος τιμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τον Νοέμβριο, η τιμή του Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα εύρος μεταξύ 80.000 και 90.000 δολαρίων, με τον URPD να δείχνει ότι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια βρίσκονται επενδυμένα στην περιοχή των 85.000 έως 90.000 δολαρίων. Μια ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από τις 80.000 δολάρια θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις πώλησης, καθώς επενδυτές θα επιχειρούσαν να περιορίσουν τις απώλειές τους. Ήδη, οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι ρευστοποιούν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών.

Παράλληλα, η ανάλυση επισημαίνει ότι η διαθέσιμη προσφορά μεταξύ 70.000 και 80.000 δολαρίων είναι σχετικά περιορισμένη. Σε περίπτωση που διασπαστεί καθοδικά το επίπεδο των 80.000 δολαρίων, το οποίο είχε δοκιμαστεί τελευταία φορά τον Νοέμβριο, αυξάνονται οι πιθανότητες για μια γρήγορη κίνηση προς την περιοχή των 70.000 δολαρίων.