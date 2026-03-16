Πτωτικά κινούνται τη Δευτέρα οι τιμές των περισσότερων πολύτιμων μετάλλων στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, υιοθετώντας πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στα εμπορεύματα.

Ο χρυσός καταγράφει απώλειες, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 5.017,10 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 44,60 δολαρίων ή 0,88%. Το πολύτιμο μέταλλο παραμένει σε καθοδική τροχιά στις τελευταίες συναλλαγές, ενώ η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου —που κινείται κοντά σε υψηλά τεσσάρων μηνών— καθιστά το πολύτιμο μέταλλο ακριβότερο για επενδυτές που διακρατούν άλλα νομίσματα.

Πιέσεις δέχεται και το ασήμι, το οποίο υποχωρεί κατά 1,183 δολάρια ή 1,45%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 80,16 δολάρια, αντανακλώντας τη γενικότερη αδυναμία που εμφανίζει ο κλάδος των πολύτιμων μετάλλων.

Αντίθετα, μικρά κέρδη σημειώνει η πλατίνα, η οποία κινείται ανοδικά κατά 8 δολάρια ή 0,39%, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 2.050,10 δολάρια, αποτελώντας τη μοναδική εξαίρεση στη σημερινή εικόνα της αγοράς. Την ίδια ώρα, το παλλάδιο καταγράφει οριακή πτώση, υποχωρώντας κατά 3,70 δολάρια ή 0,23%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1.576 δολάρια.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση, η μακροπρόθεσμη τάση για τον χρυσό παραμένει ανοδική, καθώς συνεχίζει να θεωρείται βασικό στοιχείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η άνοδος του δολαρίου και οι προσδοκίες για πιο περιοριστική νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ ασκούν πίεση στις τιμές.

Η Commerzbank σημειώνει σε ανάλυσή της ότι οι προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική αποτελούν βασικό λόγο για την υποχώρηση του χρυσού. Αν και το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται παραδοσιακό «καταφύγιο» έναντι του πληθωρισμού και των περιόδων αβεβαιότητας, τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν την ελκυστικότητά του, καθώς αυξάνεται το κόστος διακράτησης μη αποδοτικών επενδυτικών στοιχείων όπως ο χρυσός.