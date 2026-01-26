Το αεροπλανοφόρο μπορεί να μεταφέρει δύναμη έως και 90 αεροκαφών.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή κοντά στο Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη.

Το USS Abraham Lincoln είναι πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο μήκους περίπου 332 μέτρων, γνωστό ως πλωτή πόλη πολέμου. Μεταφέρει 70 μαχητικά αεροσκάφη - με δυνατότητα 90 συνολικά- τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι ικανό να λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

Μπορεί να «εκτοξεύσει» μαχητικά αεροσκάφη στα 240 χλμ/ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα. Με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 64 χλμ/ώρα, το αεροπλανοφόρο στέλνει σαφές μήνυμα στην περιοχή, σημειώνουν οι αναλυτές.

