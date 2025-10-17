Τόσο ο σολομός όσο και ο τόνος βοηθούν στην απώλεια βάρους.

Σολομός και τόνος είναι τροφές που οι διατροφολόγοι συστήνουν να εντάξετε στη διατροφή σας, καθώς εκτός από υπέροχη γεύση έχουν και πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, ποια είναι η καλύτερη επιλογή για σας;

Οι διατροφολόγοι Jordan Hill, M.S., R.D., C.S.S.D. και Jamie Baham, M.S., R.D.N., L.D. κάνουν στο Prevention τη σύγκριση και η τελική επιλογή είναι δική σας...

Σολομός

Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), 100 γραμμάρια σολομού περιέχουν:

197 θερμίδες

20 g πρωτεΐνη

13 g λιπαρά

0 g υδατάνθρακες

0 g φυτικές ίνες

Τόνος

Σύμφωνα με το USDA, 100 τόνου περιέχουν:

144 θερμίδες

23 g πρωτεΐνη

5 g λιπαρά

0 g υδατάνθρακες

0 g φυτικές ίνες

Οφέλη σολομού

«Ο σολομός είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή στο σώμα και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου», αναφέρει ο Jordan Hill. Η περιεκτικότητα του σε ωμέγα-3 είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό τον σολομό.

Τα ωμέγα-3 παίζουν βασικό ρόλο στον σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών, ιδιαίτερα στον αμφιβληστροειδή και τον εγκέφαλο, ενώ παράλληλα παρέχουν ενέργεια στο σώμα. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνουν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και της LDL, της «κακής» χοληστερόλης, κάτι που, σύμφωνα με κριτική που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου και καρδιακής προσβολής.

«Ο σολομός είναι επίσης πλούσιος σε πρωτεΐνη, η οποία είναι καλή για την υγεία των μυών», τονίζει ο Hill. «Μερικά μικροθρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στον σολομό περιλαμβάνουν τη βιταμίνη D και το σελήνιο, τα οποία υποστηρίζουν την ανοσολογική λειτουργία». Σύμφωνα με το USDA, ο σολομός παρέχει σχεδόν το 50% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σεληνίου, το οποίο είναι σημαντικό για τις ορμόνες του θυρεοειδούς.

Οφέλη του τόνου

«Ο τόνος αποτελεί πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας», αναφέρει ο Jamie Baham. Περιέχει πολλά από τα θρεπτικά συστατικά του σολομού, όπως ωμέγα-3, βιταμίνη D και σελήνιο. «Η διαφορά είναι ότι έχει λιγότερα λιπαρά και λιγότερα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα», συμπληρώνει ο Hill.

Ωστόσο, ο τόνος παρέχει περισσότερο σελήνιο (66% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για ενήλικες), καθιστώντας τον μια εξαιρετική επιλογή αν ανησυχείτε για τον θυρεοειδή σας. Μια κριτική που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Endocrinology αναφέρει ότι η μη επαρκής πρόσληψη σεληνίου μπορεί να αυξήσει την εμφάνιση διαφόρων ειδών παθήσεων του θυρεοειδούς, ενώ η επαρκής πρόσληψη μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου Graves, να βελτιώσει την υγεία του θυρεοειδούς σε άτομα με Hashimoto και ενδεχομένως στην καταπολέμηση του καρκίνου του θυρεοειδούς.

Κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για την ποσότητα που μπορείτε να καταναλώνετε, καθώς κάποια είδη του περιέχουν περισσότερο υδράργυρο.

Σολομός VS τόνος: Ποιο είναι καλύτερο για απώλεια βάρους;

«Και οι δύο επιλογές ψαριού βοηθούν στην απώλεια βάρους λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη που σας κάνει να αισθάνεστε χορτάτοι», τονίζει ο Baham.

Μια μελέτη του 2024 στο Obesity Science & Practice διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης σχετίζεται με μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Τόσο ο σολομός όσο και ο τόνος παρέχουν υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης.

Σολομός VS τόνος: Ποιο είναι καλύτερο για εσάς;

«Δεν είναι ότι το ένα είναι πιο υγιεινό από το άλλο. Ωστόσο, προσφέρουν διαφορετικές ποσότητες θρεπτικών συστατικών», τονίζει ο Hill. Τόσο ο σολομός όσο και ο τόνος είναι εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης. Ο σολομός παρέχει περισσότερα ωμέγα-3, ενώ ο τόνος έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε σελήνιο και λιγότερα λιπαρά. Αν σκοπεύετε να τρώτε ψάρι δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, η ενσωμάτωση και των δύο στο εβδομαδιαίο μενού είναι μια εξαιρετική επιλογή. Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, ο σολομός μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή - αλλά συμβουλευτείτε τον γιατρό ή/και τον διατροφολόγο σας».

Με πληροφορίες από Prevention