ΗΠΑ: Μαζική ανάκληση τόνου λόγω αλλαντίασης

Τα «ύποπτα» συμπτώματα της αλλαντίασης και οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται.

Μαζική ανάκληση σε μια ευρεία γκάμα από κονσέρβες τόνου διατάχθηκε από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) καθώς σε σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκε ότι έχουν προσβληθεί με το βακτηρίδιο Clostridium botulinum που αναπτύσσεται και παράγει τοξίνη σε τρόφιμο, οδηγώντας σε αλλαντίαση.

Αυτή είναι η λίστα με τις κονσέρβες τόνου που ανακαλούνται

Η Tri-Union Seafoods ανακαλεί παρτίδες προϊόντων τόνου σε κονσέρβα που πωλούνται με τις επωνυμίες Genova®, Van Camp’s®, H-E-B και Trader Joe’s. Η εθελοντική αυτή ανάκληση γίνεται μετά την ειδοποίηση από τον προμηθευτή ότι το καπάκι της κονσέρβας με το «εύκολο άνοιγμα» παρουσίασε ελαττώματα κατασκευής σε περιορισμένα προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της σφραγίδας του προϊόντος (ειδικά με την πάροδο του χρόνου), προκαλώντας διαρροή ή, χειρότερα, μόλυνση με το βακτήριο Clostridium botulinum, μια δυνητικά θανατηφόρα μορφή τροφικής δηλητηρίασης. Οι καταναλωτές προειδοποιούνται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν, ακόμη κι αν δεν φαίνεται ή μυρίζει χαλασμένο. Οι καταναλωτές που αισθάνονται αδιαθεσία πρέπει να αναζητήσουν άμεση ιατρική βοήθεια. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθένειας που να σχετίζονται με τα ανακληθέντα προϊόντα και η ανάκληση πραγματοποιείται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών.

Τα ανακληθέντα προϊόντα περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κωδικούς κονσέρβας και ημερομηνίες "Best if Used By" που αναφέρονται στο κάτω μέρος των κονσερβών, καθώς και αριθμούς UPC παρακάτω.

Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει άλλα προϊόντα της Tri-Union Seafoods, καθώς η συσκευασία κανενός άλλου προϊόντος δεν επηρεάστηκε από το πιθανό αυτό ελάττωμα. Η Tri-Union Seafoods δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Tι είναι η αλλαντίαση

Η αλλαντίαση είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος που προκαλείται από μια νευροτοξίνη η οποία παράγεται από το βακτηρίδιο Clostridium botuiinum και μερικές φορές από στελέχη των βακτηριδίων Clostridium butyricum και Clostridium baratii σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Υπάρχουν έξι είδη αλλαντίασης: α) η τροφιμογενής, β) η βρεφική, γ) η εντερική τοξιναιμία των ενηλίκων, δ) η τραυματική, ε) η ιατρογενής και στ) η εισπνευστική.

Το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης είναι ένα Gram (+) βακτηρίδιο που αναπτύσσεται καλύτερα υπό αναερόβιες συνθήκες. Το βακτηρίδιο παράγει σπόρια που του επιτρέπουν να επιβιώνει σε δυσμενείς συνθήκες μέχρι να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες που να επιτρέψουν την ανάπτυξή του. Υπάρχουν 7 τύποι αλλαντικής τοξίνης που διαχωρίζονται με τα γράμματα Α, Β, C, D, E, F, G. Μόνο οι τύποι Α, Β, Ε και σπάνια ο F προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Η αλλαντική τοξίνη θεωρείται από τις πιο θανατηφόρες ουσίες. Η μέση θανατηφόρος δόση (lethal dose- LD50) είναι 1 ng τοξίνης ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος.

Η τροφιμογενής αλλαντίαση προκύπτει όταν το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης αναπτύσσεται και παράγει τοξίνη σε τρόφιμο το οποίο στη συνέχεια καταναλώνεται χωρίς να προηγηθεί κατάλληλο μαγείρεμά του ώστε να καταστραφεί η τοξίνη. Η τοξίνη παράγεται συνήθως, σε τρόφιμα ακατάλληλα παρασκευασμένα ή κονσερβοποιημένα, χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι ή ζάχαρη, χαμηλής οξύτητας, καθώς και σε παστεριωμένα ή ελαφρώς μαγειρεμένα τρόφιμα που δεν έχουν καταψυχθεί, ειδικά σε αυτά σε αεροστεγή συσκευασία (π.χ καπνιστά ψάρια, προϊόντα κρέατος, σάλτσες κ.α). Η τοξίνη καταστρέφεται με το βρασμό (85°C για 5 λεπτά ή περισσότερο), ενώ τα σπόρια απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καταστραφούν (120Τ για 10 λεπτά ή περισσότερο).

Αρχικά οι ασθενείς παρουσιάζουν αδυναμία, ίλιγγο, θαμπή όραση, ξηροστομία, δυσκολία στην κατάποση και την ομιλία, λόγω της προσβολής των κρανιακών νεύρων από την αλλαντική τοξίνη. Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι αποτέλεσμα της μυϊκής παράλυσης που προκαλείται από την αλλαντική τοξίνη και περιγράφονται ως «χαλαρή συμμετρική κατιούσα παράλυση». Η παράλυση των αναπνευστικών μυών μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Δεν παρατηρείται πυρετός ή απώλεια συνείδησης. Μπορεί να συνυπάρχουν γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα ή σπανιότερα διάρροια.

Η ανίχνευση του Clostridium botulinum σε ύποπτο τρόφιμο δεν θέτει τη διάγνωση της αλλαντίασης δεδομένου ότι οι σπόροι του μικροβίου μπορούν να βρεθούν παντού, εν αντιθέσει με την ανίχνευση τοξίνης στο ύποπτο τρόφιμο που είναι ισχυρά διαγνωστική. Στην αλλαντίαση από τραύμα η διάγνωση βασίζεται στην ανεύρεση τοξίνης στον ορό του ασθενή ή στην απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα σε καλλιέργεια τραύματος. Στην εντερική τοξιναιμία των ενηλίκων η διάγνωση στηρίζεται στην ανεύρεση Clostridium botulinum/Γοξ\νης στα κόπρανα ή σε υλικά βιοψίας.

Περίοδος επώασης και περίοδος μεταδοτικότητας

Τα συμπτώματα στην τροφιμογενή αλλαντίαση ξεκινούν είτε πολύ νωρίς, μέσα σε 6 ώρες από την κατανάλωση μολυσμένης τροφής, είτε αργά έως και 10 ημέρες μετά. Συνήθως, ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου είναι 18-36 ώρες. Στην εισπνευστική αλλαντίαση ο χρόνος επώασης είναι μεγαλύτερος και κυμαίνεται από 12 έως 80 ώρες μετά την έκθεση, ενώ στη βρεφική είναι άγνωστος λόγω του ότι δεν διευκρινίζεται συνήθως πότε έγινε η κατάποση των σπόρων του βακτηρίου.