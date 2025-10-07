Κι όμως, ο σολομός δεν θεωρείται τρόφιμο με υψηλή χοληστερόλη.

Ο σολομός διαθέτει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες και είναι πλούσιος σε ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Είναι χαμηλός σε κορεσμένα λιπαρά, ενώ αποτελεί επίσης σημαντική πηγή βιταμινών Β12 και D, σεληνίου και φώσφορου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, 100 γραμμάρια ωμού σολομού Ατλαντικού εκτροφής ή άγριου σολομού Sockeye περιέχουν περίπου 60 mg χοληστερόλης. Το μαγειρεμένο ψάρι διατηρεί περίπου την ίδια ποσότητα.

Παλιότερα οι οδηγίες συνέστηναν να περιορίζεται η πρόσληψη χοληστερόλης στα 300 mg ημερησίως, όμως οι σύγχρονες οδηγίες θεωρούν ότι η αυστηρή διαχείριση της διαιτητικής χοληστερόλης δεν είναι απαραίτητη.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά την κατανάλωση τουλάχιστον 225 γρ. ψαριών, όπως ο σολομός, εβδομαδιαίως, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερόλης.

Ο σολομός είναι χαμηλός σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσιος σε ακόρεστα λιπαρά, όπως τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs), που περιλαμβάνουν ω-3 και ω-6, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της LDL («κακής» χοληστερόλης) και στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού.

Επιπλέον, η αντικατάσταση πρωτεϊνών με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά με σολομό μπορεί να ενισχύσει το όφελος αυτό.

Συνίσταται η προετοιμασία του σολομού με ψήσιμο, βράσιμο, γκριλ ή φούρνο, αντί για τηγάνισμα ή πανάρισμα, καθώς τα τελευταία προσθέτουν αλάτι, κορεσμένα ή τρανς λιπαρά.

Πηγή: Medical News Today