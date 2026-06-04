Η Ζέτα Μακρυπούλια θα βρεθεί για πρώτη φορά στη σκηνή της Επιδαύρου με την παράσταση «Ειρήνη» σε διασκευή του πρωτότυπου κειμένου.
Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφουν ο Νίκος Καραθάνος και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, ενώ τα τραγούδια και τη μουσική επιμέλεια ο Φοίβος Δεληβοριάς.
Η παράσταση αναμένεται να ανέβει περί τα τέλη του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ ήρθαν στη δημοσιότητα ορισμένα στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση.
Σε αυτά, οι πρωταγωνιστές, όπως και η Ζέτα Μακρυπούλια πόζαραν στον φακό ως άνθρωπος των σπηλαίων σε μία ανατρεπτική φωτογράφιση.
Οι σχετικές φωτογραφίες, προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».
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