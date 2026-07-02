«Να τελειώνει επιτέλους το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους», λέει ο Κώστας Λακαφώσης της ΕΔΑΠΟ.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο Dnews, ο Αεροναυπηγός Μηχανικός και Τεχνικός Σύμβουλος οικογενειών θυμάτων Κώστας Λακαφώσης περιγράφει μια πραγματικά σοκαριστική διαπίστωση που έκανε μόλις χθες το βράδυ, στη νυχτερινή βάρδια του σταθμαρχείου της Λάρισας.

«Ήμουν στη Λάρισα για ένα διήμερο για να παρακολουθήσω τις διαδικασίες της δίκης», μας λέει. «Χθες (σ.σ.: την περασμένη Τρίτη) το βράδυ αργά, βρέθηκα στον σταθμό της Λάρισας για να δω από κοντά τι έχει γίνει με τα μέτρα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και με ποιον τρόπο κυκλοφορούν τα τρένα σήμερα. Μετά τις 11 το βράδυ, στη νυχτερινή βάρδια έχει έναν σταθμάρχη και η γραμμή ανάμεσα σε Λάρισα και Νέους Πόρους ήταν μονοδρομημένη λόγω έργων, όλη η κυκλοφορία γινόταν από τη γραμμή καθόδου. Όπως ακριβώς και τη νύχτα των Τεμπών. Μια εμπορική αμαξοστοιχία σταμάτησε μπροστά στον σταθμό και ο μηχανοδηγός ζήτησε άδεια για να κινηθεί προς τα βόρεια. Ο σταθμάρχης του έδωσε την άδεια, όμως σε συνεννόηση με το ΚΕΚ».

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη διαφορά με τη μοιραία βραδιά των Τεμπών, γιατί όπως μας εξηγεί ο Κώστας Λακαφώσης, αποκαταστάθηκε πλέον ο καμένος εξοπλισμός που είχε καταστραφεί το 2019 από την πυρκαγιά στη «Ζάχαρη» και πλέον λειτουργεί το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Λάρισας, το οποίο μέσω της τηλεδιοίκησης έχει πλήρη εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε Λάρισα και Πλατύ.

Έτσι, όταν ο μηχανοδηγός ζήτησε άδεια να αναχωρήσει από Λάρισα, πήρε την εξουσιοδότηση από το ΚΕΚ ως εξής: «Κυκλοφορείτε αντίθετα μέσω φωτοσημάτων μέχρι Νέους Πόρους», δηλαδή με απλά λόγια «θα μπείτε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας αλλά θα βλέπετε πράσινα φανάρια όσο η πορεία είναι ασφαλής, αν δείτε κόκκινο θα σταματήσετε αμέσως».

{https://www.youtube.com/watch?v=3prJ4DzEBtU}

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Επιπλέον, ο τηλεχειρισμός των αλλαγών από τον τοπικό πίνακα που κάνει ο σταθμάρχης βάρδιας, παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και από τους δύο έμπειρους σταθμάρχες που κάνουν βάρδια στο ΚΕΚ, άρα υπάρχουν τρεις άνθρωποι που παρακολουθούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας και προλαβαίνουν κάθε πιθανό λάθος. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα κι αν κάνει «ανθρώπινο λάθος» ο σταθμάρχης της Λάρισας, θα το δουν αμέσως στην οθόνη τους οι άλλοι δύο σταθμάρχες του ΚΕΚ, ενώ υπάρχει και η επιπλέον ασφάλεια των πράσινων και κόκκινων φαναριών που επίσης επιβεβαιώνει ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη.

«Είναι συγκλονιστικό να συνειδητοποιείς ότι αν όλα αυτά υπήρχαν τη μοιραία βραδιά, τίποτα δεν θα είχε συμβεί», τονίζει ο Κώστας Λακαφώσης, απευθύνοντας και αυστηρό μήνυμα αυτούς που επιμένουν να διακινούν το σχετικό αφήγημα περί «ανθρώπινου λάθους» του σταθμάρχη ως τη μια και μοναδική αιτία της τραγωδίας.

Χωρίς τηλεδιοίκηση κομμάτι της γραμμής

Πάντως, η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν είναι ακόμα πλήρως τηλεδιοικούμενη, αφού υπάρχουν κομμάτια της που είτε λόγω καθιζήσεων είτε λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, ακόμα δεν διαθέτουν πλήρη φωτοσήμανση και τηλεδιοίκηση.

Για την ακρίβεια, η τηλεδιοίκηση λειτουργεί στον σταθμό της Λάρισας μέχρι το Πλατύ. Ωστόσο, λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων, δεν λειτουργεί για ένα κομμάτι πάνω από 45 χιλιόμετρα και συγκεκριμένα, από το Λειανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα. Και όλα αυτά, χωρίς φυσικά να μιλήσουμε για το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά σε λειτουργία, ούτε σε ένα μέτρο της διαδρομής...