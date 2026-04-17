Η σειρά μυστηρίου 8 επεισοδίων του Netflix που άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία.

Μια από τις πιο ευρηματικές αστυνομικές σειρές μυστηρίου του Netflix θα μπορούσε εύκολα να είχε ακολουθήσει τα βήματα της ταινίας «Knives Out», αλλά, δυστυχώς, η σειρά ακυρώθηκε μετά από μία -μόλις- σεζόν.

Με την ταινία «Knives Out» και τις συνέχειές της να αποδεικνύουν τη διαχρονική δημοτικότητα του είδους του μυστηρίου, καθώς και την αναμφισβήτητη ζήτηση για πιο εκκεντρικούς πρωταγωνιστές ντετέκτιβ, αποτέλεσε πραγματική έκπληξη το γεγονός ότι η πλατφόρμα δεν ανανέωσε τη σειρά «The Residence» της Shondaland και του Paul William Davies. Η σειρά οκτώ επεισοδίων προσέφερε ένα φρέσκο, πραγματικά πρωτότυπο μυστήριο, παρουσιάζοντας στους θεατές την παγκοσμίου φήμης ντετέκτιβ και παρατηρήτρια πουλιών της Uzo Aduba, την Cordelia Cupp.

Η σειρά «The Residence» του Netflix είχε όλες τις προοπτικές για περισσότερες σεζόν

Εμπνευσμένη από το βιβλίο της Kate Andersen Brower «The Residence: Inside the Private World of the White House», η σειρά «The Residence» πρόσφερε στους θεατές μια γεύση από τις απίστευτα περίπλοκες εσωτερικές διεργασίες του σημαντικότερου μνημείου της χώρας. Αφού ο Αρχιυπηρέτης (Giancarlo Esposito) βρέθηκε νεκρός στην ιδιωτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η αστυνομία της Ουάσιγκτον κάλεσε τη φημισμένη ντετέκτιβ Cordelia Cupp να αναλάβει την έρευνα.

Ωστόσο, δεν ήταν μια συνηθισμένη βραδιά στο Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος και η οικογένειά του διοργάνωναν επίσημο δείπνο προς τιμήν των Αυστραλών — με την μοναδική Kylie Minogue να αναλαμβάνει το ψυχαγωγικό μέρος —, γεγονός που ανάγκασε όλους τους καλεσμένους και το προσωπικό να παραμείνουν στο Λευκό Οίκο για όλη τη διάρκεια της έρευνας της ντετέκτιβ Cupp.

Σε συνδυασμό με το γρήγορο μοντάζ, το πραγματικά αστείο σενάριο και τον εξαιρετικό καστ, η σειρά πρόσφερε στους συνδρομητές του Netflix κάτι φρέσκο και συναρπαστικό σε ένα αναμφισβήτητα παλιό είδος. Η πλατφόρμα είχε βρει μια νικηφόρα πρωταγωνίστρια με το έξυπνο χιούμορ, το έντονο βλέμμα και την επιβλητική παρουσία της Aduba. Η Cordelia Cupp θα μπορούσε να είχε ερευνήσει οποιαδήποτε υπόθεση, οπουδήποτε στον κόσμο, και πάλι θα ήταν μια συναρπαστική σειρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, το «The Residence» θα μπορούσε να είχε γίνει μια εξαιρετική σειρά ανθολογίας. Το Netflix (και άλλες πλατφόρμες streaming) έχουν πειραματιστεί με αυτή την ιδέα, με το «Beef» του Lee Sung Jin να αποτελεί το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα. Αν κάθε ταινία με τον Benoit Blanc μπορεί να φέρει τον υπότιτλο «A Knives Out Mystery», γιατί δεν θα μπορούσε κάθε μυστηριώδης υπόθεση της Cordelia Cupp να φέρει έναν εξίσου αναγνωρίσιμο υπότιτλο;

Δεδομένης της δημοσιότητας που απέσπασε η έρευνα της Cupp στο «The Residence», θα ήταν πραγματικά ικανοποιητικό να τη δούμε να επιλύει περισσότερες υποθέσεις δολοφονιών υψηλού προφίλ, με έντονο πολιτικό χαρακτήρα και ευαίσθητο περιεχόμενο, κάτι που θα την ξεχώριζε από σχεδόν όλους τους άλλους διάσημους φανταστικούς ντετέκτιβ — συμπεριλαμβανομένου και του Benoit Blanc.

Γιατί το Netflix ακύρωσε το «The Residence»

Η αναπαράσταση του Λευκού Οίκου από το μηδέν δεν είναι φθηνή υπόθεση. Όταν ανακοινώθηκε η ακύρωση της σειράς «The Residence», αναφέρθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της σειράς διατέθηκε για την κατασκευή σκηνικών και την παραγωγή των απαραίτητων πλάνων με ειδικά εφέ. Αν και αυτό σίγουρα άξιζε τον κόπο, καθώς καμία άλλη σειρά μυστηρίου με φόνους δεν διαθέτει ένα σκηνικό τόσο δυναμικό και κεντρικό για την ιστορία, εξηγεί κάπως γιατί το The Residence θεωρήθηκε υπερβολικά ριψοκίνδυνο για την πλατφόρμα (αν και νέες τοποθεσίες θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει αυτό το πρόβλημα σε μελλοντικές σεζόν).

Σίγουρα δεν βοήθησε το γεγονός ότι η σειρά κυκλοφόρησε μόλις μία εβδομάδα μετά το πολυβραβευμένο βρετανικό αστυνομικό δράμα του Netflix, «Adolescence», το οποίο αυτή τη στιγμή κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο δημοφιλής σειρά όλων των εποχών παγκοσμίως στην πλατφόρμα, ακριβώς πίσω από την πρώτες σεζόν του «Wednesday» και μπροστά από τις σεζόν 4 και 5 του «Stranger Things» (σύμφωνα με το Netflix). Δυστυχώς, η σειρά «The Residence» επισκιάστηκε από την συντριπτική επιτυχία του «Adolescence», παρά το γεγονός ότι μπήκε στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix. Αν είχε κυκλοφορήσει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, ίσως να είχε προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο κοινό κατά τις κρίσιμες πρώτες εβδομάδες.

Ευτυχώς, ο Rian Johnson φαίνεται αισιόδοξος όσον αφορά την πιθανότητα να γυριστεί το «Knives Out 4». Ο Benoit Blanc του Craig αξίζει αναμφίβολα να αναλάβει πολλές ακόμη υποθέσεις δολοφονίας. Το ίδιο ισχύει όμως και για την Cordelia Cupp της Uzo Aduba, η οποία ήταν υποψήφια για Emmy. Η σειρά «The Residence» θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για μια απίστευτα διασκεδαστική και πρωτότυπη φόρμουλα αστυνομικού μυστηρίου.