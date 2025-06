Οδύσσεια: Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Σαρλίζ Θερόν και η πρώτη αφίσα της ταινίας

H Σαρλίζ Θερόν φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

O ρόλος της Σαρλίζ Θερόν στην επρχόμενη μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν φέρεται να έχει επιβεβαιωθεί. Μετά το βραβευμένο Oppenheimer, ο Νόλαν «επισκέπτεται» το έπος του Ομήρου φέρνοντας ένα εντυπωσιακό καστ στην υπερπαραγωγή του. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα θα δούμε τον Ματ Ντέιμον, ενώ τώρα επιβεβαιώνεται και ο ρόλος της Θερόν ο οποίος της ταιριάζει γάντι, σύμφωνα με τον ξένο Τύπο.



Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί τη μάγισσα Κίρκη, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η Θερόν σε δηλώσεις της στο Variety.



Η πανίσχυρη μάγισσα Κίρκη παγιδεύει τον Οδυσσέα και του συντρόφους του στο νησί της και τους μεταμορφώνει σε γουρούνια. Μόνο ο Ευρύλοχος, που την υποψιάστηκε από την αρχή, γλίτωσε και ειδοποίησε τον Οδυσσέα και τους άλλους που είχαν μείνει στα πλοία τους. Ο Οδυσσέας ξεκίνησε να σώσει τα θύματα της Κίρκης. Στο δρόμο τον πρόλαβε ο Ερμής και του είπε να προμηθευθεί το βοτάνι μώλυ για να μην έχει την ίδια τύχη. Έτσι και έγινε. Αφού τα μαγικά της Κίρκης απέτυχαν, η μάγισσα εξεπλάγη τόσο ώστε να ερωτευθεί τον Οδυσσέα και να συμφωνήσει να ξαναδώσει στους συντρόφους του την ανθρώπινη μορφή. Στη συνέχεια ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του παρέμειναν στο νησί της επί ένα έτος πριν τους δώσει οδηγίες για το πώς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, περιγράφοντάς τους δύο διαφορετικές πορείες.

Το γεγονός ότι μια ηθοποιός του διαμετρήματος της Θερόν έχει επιλεγεί για τον ρόλο της Κίρκης θα μπορούσε να δώσει κάποια στοιχεία για το τι θα περιλαμβάνει η πλοκή της Οδύσσειας του Νόλαν. Φαίνεται λοιπόν ότι η στάση του Οδυσσέα στο νησί της Κίρκης θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο της ταινίας.



Η Σαρλίζ Θερόν είναι η τέλεια επιλογή για να υποδυθεί την Κίρκη, αν θυμηθεί κανείς τους προηγούμενους σατανικούς ρόλους που έχει υποδυθεί στην καριέρα της όπως την κατά συρροή δολοφόνο Aileen Wuronos στην ταινία Monster, η οποία της χάρισε ένα Όσκαρ, τη σαγηνευτική κακιά Cipher στο franchise Fast and Furious, την κακιά μάγισσα και βασίλισσα Ραβένα στα Snow White and the Huntsman και The Huntsman: Winter's War.





Αυτή είναι η πρώτη αφίσα της ταινίας

Παράλληλα, το γύρο του διαιδκτύου κάνει η πρώτη επίσημη αφίσα για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν η οποία εμφανίστηκε στους κινηματογράφους.



Με φόντο, στο κάτω μέρος, το κεφάλι ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος η αφίσα που κοσμεί τους τοίχους των κινηματογράφων της AMC στις ΗΠΑ, συνοδεύεται από το σύνθημα «Αψήφησε τους Θεούς» (Defy the Gods) τονίζοντας μαζί με τον τίτλο και το όνομα του σκηνοθέτη ότι η ταινία γυρίστηκε «εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX», όπως αναφέρει το Hindustan Times.





First official poster for Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/VAn8M066XA — Nolan Archive (@NolanAnalyst) June 28, 2025

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο με το συνεργείο να έχει ήδη ταξιδέψει στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σκωτία και το Λος Άντζελες. Ακολουθούν γυρίσματα στην Ιρλανδία τον Ιούλιο και αμέσως μετά, στο Λονδίνο.

Πηγές αναφέρουν στο World of Reel, ότι ένα teaser είναι ήδη έτοιμο με την φωνή της Αν Χάθαγουεϊ που υποδύεται την Πηνελόπη και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Zendaya, Έλιοτ Πέιτζ, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαμάνθα Μόρτον, Χίμες Πατέλ και Σαρλίζ Θερόν.