Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει τα γυρίσματα στην Ισλανδία

Η φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Η παραγωγή μόλις μεταφέρθηκε στην Ισλανδία, όπου χιλιάδες κομπάρσοι αναμένεται να πάρουν μέρος στα γυρίσματα μαζί με τον Ματ Ντέιμον, τη Zendaya και τον Έλιοτ Πέιτζ.





Christopher Nolan is currently filming THE ODYSSEY in one of the most otherworldly locations on the planet, the Yoda Cave in Iceland. Surrounded by black sand beaches and dramatic volcanic cliffs, this site was also seen in Star Wars Rogue One. pic.twitter.com/iDpHqDFEfh



Τα γυρίσματα άρχισαν τον Φεβρουάριο με το συνεργείο να έχει ήδη ταξιδέψει στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σκωτία και το Λος Άντζελες. Ακολουθούν γυρίσματα στην Ιρλανδία τον Ιούλιο και αμέσως μετά, στο Λονδίνο.

Πηγές αναφέρουν στο World of Reel, ότι ένα teaser είναι ήδη έτοιμο με την φωνή της Αν Χάθαγουεϊ που υποδύεται την Πηνελόπη και ίσως κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

The first trailer for Christopher Nolan's THE ODYSSEY will be released in a few weeks alongside the release of Jurassic World Rebirth. It will be narrated by Anne Hathaway, who plays the character of Penelope. Few images will be revealed.



