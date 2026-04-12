Ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστεί και κατά το δεύτερο τριήμερο του Φεστιβάλ, στις 18 Απριλίου.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στο Φεστιβάλ Coachella μετά από τέσσερα χρόνια, από τότε που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοδεία του το 2022 κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Rock in Rio λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 32χρονος σούπερ σταρ της ποπ έχει εμφανιστεί ως καλλιτέχνης - «έκπληξη» τέσσερις φορές στο Coachella για να υποστηρίξει τους Ariana Grande, Chance the Rapper, Daniel Caesar και Tems.

Αλλά τη δεύτερη μέρα, του Φετινού Φεστιβάλ, στο Ίντιο, στην έρημο της Καλιφόρνια, το Σάββατο 11 Απριλίου έκανε το ντεμπούτο του ως κεντρικός καλλιτέχνης με τους θαυμαστές/θαυμάστριές του, Beliebers να μετρούν τις ώρες μέχρι να ανέβει ο Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή του Coachella, το οποίο μετονομάστηκε στα μέσα κοινωνικής σε Bieberchella και να γιορτάζουν την επιστροφή του.

O σούπερσταρ της ποπ ανέβηκε στη σκηνή ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα άνοιξε τη συναυλία με τρία από τα νέα του τραγούδια «All I Can Take», «Speed Demon» και «First Place».

Ο Μπίμπερ είχε μαζί του τον φορητό υπολογιστή του και αναπόλησε με τους θαυμαστές του, τόσο συζητώντας με όσους ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά όσο και με το πλήθος και τραγούδησε με φόντο τα βίντεό του στο YouTube από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκατομμύρια θαυμαστές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν την πρώτη επιστροφή του Μπίμπερ. Πολλοί είπαν ότι ήταν μία από τις αληθινές, προσωπικές και όμορφα παρουσιασμένες συναυλίες, δεν έλειψαν και εκείνοι που έκαναν αρνητικά σχόλια.

{https://www.youtube.com/watch?v=JrzkQBw1d0U}

«Απόψε είναι μια τόσο ξεχωριστή βραδιά, αλλά νιώθω ότι πρέπει να σας πάμε σε ένα μικρό ταξίδι» είπε στο πλήθος προτού ερμηνεύσει το «Baby».

Ο Kid Laroi ανέβηκε μαζί του στη σηνή για να ερμηνεύσουν την επιτυχία τους του 2021 «Stay».

{https://www.youtube.com/watch?v=Wo66aC_9dP0&list=RDWo66aC_9dP0&start_radio=1}

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ερμήνευσε και τη διασκευή του «With you» του Κρις Μπράουν, το τραγούδι που τον έκανε διάσημο, όταν ανέβασε βίντεο να το τραγουδά στο YouTube πριν από 18 χρόνια.

Οι Wizkid ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπρ και την Tems για την remix έκδοση του τραγουδιού τους του 2020, «Essence». Το τραγούδι ήταν το πρώτο νιγηριανό στην ιστορία που έφτασε στο Billboard Hot 100 εκείνη την εποχή.

Ο Καναδός τραγουδιστής ερμήνευσε πολλά από τα πιο καινούρια τραγούδια του από τα άλμπουμ Swag και Swag II ολόκληρα και έκλεισε τη συναυλία με το "Daisies».

Το Coachella άρχισε την Παρασκευή με εμφανίσεις της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, του Moby, των Devo, και εμφανίσεις-έκπληξη από τους Lizzo, David Lee Roth και HUNTR/X, οι οποίοι ερμήνευσαν το βραβευμένο με Όσκαρ "Golden" μαζί με την KATSEYE.