Ο Τζάστιν Μπίμπερ γέμισε όλον τον κόσμο με ροζ αφίσες (Εικόνες - Βίντεο)

Ο Τζάστιν Μπίμπερ γέμισε όλον τον κόσμο με ροζ αφίσες (Εικόνες - Βίντεο) Φωτογραφία: INSTAGRAM
Ο Τζάστιν Μπίμπερ στον λογαριασμό του στα social media ανάρτησε εικόνες από τις διαφημιστικές πινακίδες, που έχουν ντυθεί στα ροζ με τον τίτλο «SWAG II».

Ο Τζάστιν Μπίμπερ γέμισε τις διαφημιστικές πινακίδες σε όλον τον κόσμο για να αναγγείλει το νέο του άλμπουμ.

Από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη, τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες προανήγγειλαν το νέο του άλμπουμ «SWAG II», μόλις δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του «SWAG».

Ο Μπίμπερ στον λογαριασμό του στα social media ανάρτησε εικόνες από τις διαφημιστικές πινακίδες, που έχουν ντυθεί στα ροζ με τον τίτλο «SWAG II» τυπωμένο πάνω τους. Όλες οι αναρτήσεις έχουν τη λεζάντα: «swag II απόψε τα μεσάνυχτα».

Ωστόσο, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ του. Το προηγούμενο, το «SWAG» είχε διάρκεια λίγο λιγότερο από μία ώρα. Σε εκείνο ο Καναδός τραγουδιστής συνεργάστηκε με μια σειρά από καλλιτέχνες όπως οι Dijon, Lil B, Sexyy Red, Gunna, Cash Cobain, 2 Chainz και άλλοι.

{https://www.instagram.com/p/DOL0zRxDHCO/}

{https://www.instagram.com/p/DOL58NsjHgr/}

{https://www.instagram.com/p/DOLvk2VETAz/}

{https://www.instagram.com/p/DOLuGLMkYoh/}

{https://www.instagram.com/p/DOLpipYkZur/}

{https://www.instagram.com/p/DOLq9T4kZqJ/?img_index=2}

{https://www.instagram.com/p/DOLqrpJkaqh/}

{https://www.instagram.com/p/DOLpGvUka_P/}

{https://www.instagram.com/p/DOLqCzIEU4W/}

