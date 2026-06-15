Από το βράδυ της Κυριακής η Κιάρα Φεράνι βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι πρώτες δηλώσεις μετά από την άφιξή της.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κιάρα Φεράνι, η οποία όπως αποκάλυψε έφτασε στη χώρα λόγω της συνεργασίας της με ελληνίδα σχεδιάστρια.

Η διεθνούς φήμης επιχειρηματίας και influencer εμφανίστηκε χαμογελαστή στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, όπου και παραχώρησε τις πρώτες τις δηλώσεις σχετικά με την άφιξή της.

Όπως εξήγησε, τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τη χώρα και την επισκέπτεται κάθε χρόνο, ενώ αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να περάσει τις διακοπές της στη Μήλο.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» η Κιάρα Φεράνι, ανέφερε: «Είναι πάντα υπέροχα. Λατρεύω την Ελλάδα. Είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες».

«Βρισκόμαστε εδώ για μία καμπάνια που θα φωτογραφηθεί αύριο. Έχω έρθει πολλές φορές. Έρχομαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Σε λίγες εβδομάδες θα ξανά έρθω και στη Μήλο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με της με ελληνίδα σχεδιάστρια, δεν θέλησε να αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο οι πληροφορίες την συνδέουν με το όνομα της Βάσιας Κωσταρά: «Συνεργάζομαι με μία σχεδιάστρια, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα ακόμα. Τώρα είμαι εδώ μόνο 24 ώρες, για δουλειές. Μετά όμως θα έρθω στη Μήλο για διακοπές».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς την Ελλάδας, τονίζοντας: «Η Ελλάδα είναι πραγματικά μία απίστευτη χώρα. Η θάλασσα είναι υπέροχη, οι άνθρωποι καταπληκτικοί και αγαπώ πολύ τον πολιτισμό της. έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9fcsvc1dx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Άρης Καβατζίκης, σχολιάζοντας το σχετικό απόσπασμα έκανε σαφές ότι η Κιάρα Φεράνι με την Βάσια Κωσταρά, πρόκειται να συνυπογράψουν μία νέα συλλογή ρούχων με τις δύο γυναίκες να πρωταγωνιστούν και στην καμπάνια.