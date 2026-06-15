Το τρυφερό ενσταντανέ από το ταξίδι τους στο Μονακό.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Φαίη Σκορδά μοιράζεται τη ζωή της με τον σύντροφό της, μια σχέση που φρόντισαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει κρυφό το ειδύλλιό του, όχι όμως και τον επερχόμενο γάμο του, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ κλειστό κύκλο, ενώ στα πλάνα του ζευγαριού βρίσκεται κι ένα μεγάλο πάρτι, μέσα από το οποίο θα γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

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