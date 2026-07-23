Βίντεο από τις κοινές διακοπές του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη. Η φιλοξενία από την Ρένα Μόρφη.

Για διακοπές στη Σίφνο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, απολαμβάνοντας μικρές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από την έντονη καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι, ταξίδεψε στο Κυκλαδίτικο νησί, εκεί όπου συνάντησαν την Ρένα Μόρφη, η οποία και του φιλοξενεί.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε ένα σύντομο στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαθανατίζοντας τη θέα που απολαμβάνει από το κάστρο της Σίφνου. Όταν μάλιστα γυρνάει την κάμερα, εμφανίζονται οι δύο γυναίκες χαμογελαστές να τον χαιρετούν.

«Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στην Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε @renamorfi για τη φιλοξενία!», έγραψε ο ερμηνευτής.

{https://www.instagram.com/p/DbI1SritVdP/?hl=el}

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Υπενθυμίζεται ότι ο Σάκης Ρουβάς και η Ρένα Μόρφη τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συνεργάστηκαν στο «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1. Ο ίδιος είχε το ρόλο του παρουσιαστή και η ερμηνεύτρια βρέθηκε στην κριτική επιτροπή.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι το συγκεκριμένο βίντεο δημοσιεύθηκε την ώρα που φημολογούταν ότι το ζευγάρι περνάει κρίση στο γάμο του.

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, ο Σάκης Ρουβάς, έσπευσε να διαψεύσει τις ανυπόστατες ειδήσεις, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του στο TikTok, στην οποία εμφανίζονται χαμογελαστοί να ποζάρουν στον φακό.

{https://www.tiktok.com/@sakisrouvas/photo/7665027737387535638?lang=el-GR}