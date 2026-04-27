Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν έγκυο στο τέταρτο παιδί.

Με αφορμή ένα τρυφερό στιγμιότυπο που δημοσίευσε το απόγευμα της Παρασκευής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης μίας γυναίκας, διαψεύδοντας παράλληλα τις φήμες που την ήθελαν να περιμένει το τέταρτο παιδάκι της.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την περίοδο της κύησης, ενώ αμέσως μετά, φορώντας το ίδιο φόρεμα, βρέθηκε να κρατάει στην αγκαλιά της την 3ων εβδομάδων κόρη της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3q3mlgs2a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σχολιάζοντας το εν λόγω στιγμιότυπο το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ανέφερε: «Νομίζω ότι αυτό το βίντεο ήταν συγκλονιστικό, αν είστε εγκυούλες να το κάνετε. Δηλαδή εγώ αν ξαναέμενα έγκυος, γιατί δεν είμαι, διάβασα και κάτι δημοσιεύματα «έγκυος η Τσιμτσιλή». Όχι παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του τρίτου μας παιδιού. Αλλά αν ξαναέμενα ποτέ έγκυος, είναι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να την κάνω. Οι εγκυούλες δηλαδή να τραβήξουν ένα πλάνο έτσι ξαπλωμένες με την κοιλίτσα και μετά με το μωράκι».

Παράλληλα, μίλησε για την συνάδελφό της Κατερίνα Καινούργιου, σχολιάζοντας θετικά την σιλουέτα της: «Και όμορφο και συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή χωρίς να δείχνει το πρόσωπό της ή το πρόσωπο του μωρού, είναι πολύ τρυφερό. Και φλατ η κοιλιά. Άστα, εμείς έτσι δεν ήμασταν ούτε μετά από έναν χρόνο…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3q59mkuwjt?integrationId=40599y14juihe6ly}