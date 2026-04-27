Τι απάντησε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου.

Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη, η οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού, αλλά και στον επικείμενο γάμο της συνεργάτιδάς της, Αθηνάς Οικονομάκου.

«Η Αθηνά γνωρίζει ότι όσον αφορά τον γάμο της είμαι πραγματικά τάφος. Η πρόβα νυφικού που έκανε πήγε πολύ καλά» είπε ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης ενός δεύτερου παιδιού: «Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε άλλο παιδί με τον Ίαν. Ο χρόνος μας είναι έτσι δομημένος που δίνουμε στην Ολίβια το 100%. Εγώ προσωπικά, στην ηλικία που είμαι, αισθάνομαι ότι δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα, έτσι όπως θα ήθελα».

