Η ανάρτηση της Κατερίνα Δαλάκα λίγη ώρα μετά το εξιτήριο.

Εκτός νοσοκομείου φαίνεται να βρίσκεται πλέον η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους σχετικά με τη νοσηλεία της.

Σύμφωνα με τα όσα μοιράστηκε η πρώην παίκτρια του Survivor, χρειάστηκε να κάνει μία σύντομη χειρουργική επέμβαση στο πόδι με σκοπό να αποκατασταθεί ο μηνίσκος της.

Στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Απριλίου, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες μέσα από την κλινική στις οποίες απεικονίζεται με πατερίτσες, ενώ μέσω αυτής θέλησε να ευχαριστήσει τον θεράποντα ιατρό της και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις… για να επιστρέψεις πιο δυνατή. Η συρραφή έσω μηνίσκου πήγε εξαιρετικά και νιώθω ήδη ευγνωμοσύνη για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, Θάνο Μπιτόπουλο, για τον επαγγελματισμό, την ηρεμία και την σιγουριά που μου έδωσε από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά, ευχαριστώ όλους εσάς για τα μηνύματα και τις ευχές σας… τα διάβασα όλα και μου δώσατε απίστευτη δύναμη. Now… we rebuild».

