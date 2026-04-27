Η Μαρία Κανελλοπούλου μίλησε για την συνεργασία της με την Κάτια Δανδουλάκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, η Μαρία Κανελλοπούλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο απέχει από τα τηλεοπτικά προγράμματα, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δεν δέχεται προτάσεις για σειρές.

Όπως εξήγησε και απαντώντας στα ερωτήματα της Φαίης Σκορδά, η εμπλοκή της με την πολιτική φαίνεται να είναι ένας από τους κυριότερους λόγους.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, με βαθιά συγκίνηση αναφέρθηκε στην αρωγή της Κάτιας Δανδουλάκη και στο τρόπο με τον οποίο στάθηκε στο πλευρό της.

Μιλώντας για την πορεία της καριέρας της, τόνισε ότι η τηλεόραση την «στιγμάτισε» ωστόσο δέχτηκε προτάσεις μόνο ύστερα από την επιτυχία της σειράς «Εμείς και εμείς» και «Το καφέ της Χαράς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, απαντώντας στα ερωτήματα της παρουσιάστριας, εξήγησε ότι η εμπλοκή της με την πολιτική έπαιξε ρόλο στην πορεία και την καριέρα της: «Η εμπλοκή μου με τα πολιτικά έπαιξε ρόλο στην πορεία μου. Έφυγα από την πολιτική νωρίς, το 2015. Είχα φίλους στις παραγωγές και δεν μπορούσαν να μου βρουν ούτε ένα δεύτερο ρόλο. Περισσότερο το έκαναν για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, όχι γιατί σε κυνηγάνε... Μόνο η Κάτια Δανδουλάκη, δουλέψαμε μαζί το 2011-2012, πολύ δύσκολα χρόνια… Ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου, γιατί η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο «Κ» κεφαλαίο. Μας αγαπούσε όλους, όχι μόνο εμένα δηλαδή. και κάναμε τότε μία διήμερη απεργία όλα τα ιδιωτικά θέατρα. Δεν μπορούσα να μην απεργήσω τότε, ήταν λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο».

Αναφερόμενη στην συνάδελφό της, Κάτια Δανδουλάκη, διευκρίνισε ότι παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούσε με την απόφασή της, ανέφερε: «Είχα συζητήσει πριν από αυτό ότι θα είμαι στην καλοκαιρινή περιοδεία, και μετά από αυτό η Κάτια Δανδουλάκη μου έστειλε ένα μήνυμα, στο οποίο έλεγε: «Δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων, εμείς θα ξανά δουλέψουμε μαζί, γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου»... Έκανα μία μικρή περιοδεία με την Κάτια… Τήρησε τον λόγο της... Έχω τεράστιο σεβασμό προς εκείνη».

