Συνελήφθη στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού που συμμετείχε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και κατηγορείται ότι στοιχημάτισε σε αυτή την επιχείρηση, αποκομίζοντας κέρδη περίπου 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε χθες Πέμπτη, ο λοχίας Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ στα τέλη Δεκεμβρίου άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα Polymarket και πόνταρε περίπου 32.000 δολάρια στο σενάριο ότι ο Μαδούρο θα είχε απομακρυνθεί από την εξουσία έως τις αρχές Ιανουαρίου - ένα στοίχημα που θεωρούταν εξαιρετικά απίθανο εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης «Operation Absolute Resolve» και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, πριν στοιχηματίσει. Τα κέρδη του τράβηξαν αμέσως την προσοχή των Αρχών.

Ο Βαν Ντάικ αντιμετωπίζει πέντε ποινικές κατηγορίες για κλοπή και κατάχρηση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών, καθώς και για απάτη.

Φέρεται να έπαιξε 13 στοιχήματα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, με το τελευταίο λίγες ώρες πριν από τη νυχτερινή επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μετέφερε τα κέρδη του, άνω των 400.000 δολαρίων, σε ξένο «θησαυροφυλάκιο» κρυπτονομισμάτων πριν τα καταθέσει σε διαδικτυακό επενδυτικό λογαριασμό, σε μια προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσής τους.

«Όσοι έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τα μυστικά της χώρας μας οφείλουν να τα διαφυλάσσουν και να μην τα χρησιμοποιούν για προσωπικό οικονομικό όφελος», δήλωσε ο εισαγγελέας Jay Clayton.

Ο Βαν Ντάικ φωτογραφήθηκε αμέσως μετά την επιχείρηση - και περίπου την ώρα που έπαιξε το τελευταίο του στοίχημα - «σε κατάστρωμα πλοίου στη θάλασσα, φορώντας στρατιωτική στολή των ΗΠΑ και κρατώντας όπλο, μαζί με ακόμη τρία άτομα με παρόμοια στολή», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η Commodity Futures Trading Commission κατέθεσε επίσης αγωγή εναντίον του, ζητώντας επιστροφή χρημάτων, αφαίρεση κερδών και χρηματικά πρόστιμα.

Η Polymarket ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι συνεργάστηκε με τις αρχές: «Όταν εντοπίσαμε χρήστη που διαπραγματευόταν βάσει διαβαθμισμένων πληροφοριών, ενημερώσαμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργαστήκαμε πλήρως. Η εσωτερική πληροφόρηση δεν έχει θέση στην πλατφόρμα μας».

Με πληροφορίες από CNN