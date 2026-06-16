Με τη γενική προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026, περίπου δύο εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση.

Με μειωμένη έκπτωση φόρου συνεχίζεται από σήμερα, 16 Ιουνίου, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι φορολογούμενοι που καταθέτουν πλέον τη δήλωσή τους μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 2% στον φόρο εισοδήματος μόνο εφόσον επιλέξουν την εφάπαξ εξόφλησή του έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η προθεσμία για την έκπτωση 3% ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου, ενώ όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου και πληρώσουν εφάπαξ έχουν ήδη κατοχυρώσει τη μέγιστη έκπτωση 4%.

Με τη γενική προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026, περίπου δύο εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, που ενημερώθηκαν στις 14 Ιουνίου, δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί 4.860.807 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), καθώς και 2.174.202 δηλώσεις Ε2 και 846.440 δηλώσεις Ε3, γεγονός που καταδεικνύει ότι η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Τα εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής αποτυπώνουν σημαντική φορολογική επιβάρυνση για μεγάλο αριθμό πολιτών. Οι χρεωστικές δηλώσεις έχουν οδηγήσει στη βεβαίωση φόρων συνολικού ύψους 2,865 δισ. ευρώ, ενώ οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφές φόρου ύψους 447,1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ έχει επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει σχετικές ενέργειες για 1.488.431 δικαιούχους, που αντιστοιχούν στο 92,9% του συνόλου όσων δικαιούνται επιστροφή φόρου. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 306,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 203,1 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί ως άμεσες επιστροφές σε φορολογουμένους χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, περίπου 93,3 εκατ. ευρώ έχουν συμψηφιστεί κεντρικά με άλλες υποχρεώσεις, ενώ επιπλέον 10 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί ή συμψηφιστεί μέσω των ΔΟΥ.

Τα συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων το 2026 παραμένει ιδιαίτερα υψηλός και κινείται κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, με αισθητή επιτάχυνση όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα τόσο στις δηλώσεις Ε1 όσο και στα έντυπα Ε2 και Ε3 κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

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Η εικόνα αυτή αποτυπώνει αφενός την αυξημένη συμμόρφωση των φορολογουμένων και αφετέρου την ταχεία διεκπεραίωση των επιστροφών φόρου, καθώς σχεδόν εννέα στους δέκα δικαιούχους έχουν ήδη λάβει τα χρήματά τους ή έχουν δει το ποσό να συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, η βεβαίωση φόρων που προσεγγίζει τα 2,9 δισ. ευρώ αναδεικνύει το σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα της φετινής εκκαθάρισης.

Για όσους δεν επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τους φορολογουμένους που έχουν λάβει αναδρομικά αποδοχών ή συντάξεων που αφορούν το 2024. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις τροποποιητικές δηλώσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς τα συγκεκριμένα ποσά πρέπει να δηλωθούν στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν και όχι στο έτος καταβολής τους.

Τέλος, κρίσιμη παραμένει η επαλήθευση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Παρότι εφέτος υποβλήθηκαν αυτόματα περίπου 889.000 προεκκαθαρισμένες δηλώσεις που αφορούν σχεδόν ένα εκατομμύριο φορολογουμένους, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων εξακολουθεί να βαρύνει τους ίδιους τους πολίτες. Σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026.