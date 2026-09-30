Το παρών θα δώσει η Fraport στις διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος.

Στο παιχνίδι για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας αναμένεται να μπει η Fraport, καθώς, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, οι μέτοχοι της εταιρείας εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο επένδυσης στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Μιλώντας στο συνέδριο ITC 2026 για τις υποδομές και τις μεταφορές, ο κ. Βήλος ανέφερε ότι η Fraport ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η εταιρεία αναμένει να αποσαφηνιστεί το μοντέλο με το οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπερταμείο, που θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους του διαγωνισμού.

Αλλάζει το μοντέλο της παραχώρησης

Μέχρι πρόσφατα εξεταζόταν ένα μοντέλο παραχώρησης που θα περιόριζε τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Το χαρτοφυλάκιο των 22 αεροδρομίων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς την επιβατική κίνηση όσο και ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε υποδομής.

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Στη λίστα βρίσκονται αεροδρόμια δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπως της Πάρου, της Νάξου και της Μήλου, αλλά και αεροδρόμια με κυρίως τοπικό ή εθνικής σημασίας χαρακτήρα, όπως αυτά της Καστοριάς, της Κοζάνης και του Καστελλόριζου.

Οι συνολικές επενδύσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση των υποδομών εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 300 και 400 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η διαχείριση των συγκεκριμένων αεροδρομίων ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Στα 125 εκατ. ευρώ οι εργασίες στην Καλαμάτα

Ο Γιώργος Βήλος αναφέρθηκε και στο επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport στα αεροδρόμια που ήδη διαχειρίζεται.

Ειδικά για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, οι επενδύσεις ανέρχονται σε 125 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία παραχώρησης στο σχήμα Fraport – Κωνσταντακόπουλου – Κοπελούζου αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης προβλέπεται ο τριπλασιασμός του επιβατικού σταθμού, ενώ η μετάβαση στο νέο αεροδρόμιο τοποθετείται σε ορίζοντα δύο ετών. Παράλληλα, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα αναδιαμορφωθούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν για νέες χρήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, η συνολική επιφάνεια του αεροδρομίου θα φτάσει τα 11.500 τ.μ. «Δεν είναι εύκολο project», σημείωσε ο κ. Βήλος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «μακροπρόθεσμα είναι ένας προορισμός με μεγάλη προοπτική».

Νέος κύκλος επενδύσεων στα 14 αεροδρόμια

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, ο κ. Βήλος ανέφερε ότι μέσα σε μία δεκαετία έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η αναδιαμόρφωση των αεροδιαδρόμων στα 13 από τα 14 αεροδρόμια, με την εταιρεία να προετοιμάζεται πλέον για έναν νέο κύκλο επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, οι υποδομές χρειάζονται περαιτέρω επεκτάσεις, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στις προτεραιότητες της εταιρείας, ενώ παράλληλα αξιολογείται και η περίπτωση της Κω.