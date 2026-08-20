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Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία, υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά «μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε «σπουδαίος πολιτικός στοχαστής», ο οποίος «τίμησε» τις κοινωνικές επιστήμες και «περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία».

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία».