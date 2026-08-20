Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά «μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του.
Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε «σπουδαίος πολιτικός στοχαστής», ο οποίος «τίμησε» τις κοινωνικές επιστήμες και «περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία».
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά
«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία».