Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τα παιδιά της.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο με όμορφες στιγμές με τα παιδιά της φαίνεται πως περνά η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία απαθανάτισε και δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις κοινές τους βόλτες δίπλα στη θάλασσα και τις αναμνήσεις που δημιούργησαν φέτος.

Η παρουσιάστρια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, ωστόσο, αυτή τη φορά επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές τους στιγμές.

Στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, εμφανίζεται χαμογελαστή και ξέγνοιαστη να ποζάρει δίπλα στα παιδιά της, απαθανατίζοντας πολλές από τις στιγμές που έζησε φέτος στο πλευρό τους.

Όπως μάλιστα συνηθίζει, επέλεξε να αποκρύψει τα πρόσωπά τους με ευφάνταστο τρόπο, θέλοντας να τα προστατεύσει από τη δημοσιότητα.

Μία μάλιστα από τις φωτογραφίες, μάλιστα, «έκλεψε» τις εντυπώσεις, καθώς η Κατερίνα Καραβάτου απαθανατίζεται την ώρα που κρατάει στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν οικογενειακώς το φαγητό σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.

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Στα υπόλοιπα στιγμιότυπα η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις αποδράσεις τους και τις κοινές τους εξορμήσεις.

«Μερικές στιγμές (μας)», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DcOuGMGjVXf/?hl=el&img_index=1}