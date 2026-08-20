Στις 22:00 πραγματοποιείται η νέα κλήρωση του Τζόκερ.

Τουλάχιστον 4,1 εκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει το Τζόκερ στη νέα κλήρωση, που πραγματοποιείται απόψε (20/8), έπειτα από 16 τζακ ποτ.

Πέρα από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: