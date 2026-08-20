«Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο» απαντά το ΥΠΕΞ της Ελλάδας στην Τουρκία.

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του ΥΠΕΞ στις νέες προκλήσεις της Τουρκίας περί «γκρίζων ζωνών». Όπως σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών «η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων,απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα» και ξεκαθαρίζει: «Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Τι προηγήθηκε

Η Άγκυρα επανέφερε χθες ανοιχτά θέμα «γκρίζων ζωνών» με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη 19 Αυγούστου, με υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Αλλά και σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιχείρησε να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό και να καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει τις σχετικές ελληνικές ενέργειες ως έχουσες νομική ισχύ έναντι της Άγκυρας.

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Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες για την Τουρκία, καθώς περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Άγκυρα, γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών».

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος».

Και συνεχίζει «Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας καταλήγει «Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

Στην ίδια γραμμή και το τουρκικό ΥΠΕΞ

Η σημερινή τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας κινείται στην ίδια γραμμή με όσα είχε υποστηρίξει μία ημέρα νωρίτερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.

Ο Κετσελί είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, ως μια πρωτοβουλία που «δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία.

Η αναφορά αφορούσε, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, «στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου» προσθέτει ο Κετσελί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, «η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα».

Η τουρκική ανακοίνωση κατέληγε «Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία».