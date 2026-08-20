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Νέος κίνδυνος για φωτιά στη Σαλαμίνα.

Τι και εάν στην πρόσφατη φωτιά της Σαλαμίνας είχαμε δύο νεκρούς, τα μπάζα, τα κλαδιά και τα σκουπίδια στολίζουν τον πανέμορφο κατά τα άλλα τόπο.

Κοντά στα Αμπελάκια, στην αυτοψία που έκανε ο ΑΝΤ1, είναι διάσπαρτα μπάζα, ενώ οι κάτοικοι σημειώνουν ότι παντού υπάρχουν πολλά χόρτα και πεταμένα αντικείμενα.

Μια σπίθα αρκεί για να γίνει νέα καταστροφή με τις μικρές χωματερές να ξεφυτρώνουν σχεδόν παντού.

«Πετάνε μέχρι και μπάζα από ανακαίνιση» αναφέρουν οι μόνιμοι κάτοικοι στον ΑΝΤ1.

Όσα είπε ο δήμαρχος Σαλαμίνας

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