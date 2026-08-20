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Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στη Λακωνία και την Καρδίτσα.

Φωτιά ξέσπασε και στις Σέρρες το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα στη Λακωνία και την Καρδίτσα.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στο Παραλίμνιο Σερρών. Οι φλόγες καίνε καλάμια και ξερά χόρτα και δεν απειλούν οικισμό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με έξι οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090420265863762240}

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Καρδίτσα και Λακωνία

Νωρίτερα εκδηλώθηκαν φωτιές στην Καρδίτσα και τη Λακωνία, αλλά και στις δύο περιπτώσεις πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

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Στον Παλαμά Καρδίτσας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες- με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα- όπως και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090408994212847856}

Στη Λακωνία, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση της περιοχής Κρεμαστή, του δήμου Ευρώτα. Εκεί έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090404904191889763}

Υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά στη μισή Ελλάδα την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στη μισή χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, υψηλός είναι ο κίνδυνος για αύριο σε:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο

Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα

Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο

Σποράδες, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου

Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα

περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090388566916391422}