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Βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη επικρατεί στην Αττική και το Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου.

Στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου είχαμε μια νέα τραγωδία καθώς ένα νέο παλικάρι άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου «Χοροκρήτες».

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Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε άμεσα ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης και εκατοντάδες σπαρακτικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ανθρώπους του συλλόγου του να τον αποχαιρετούν τονίζοντας πως «κανείς δεν θα ξεχάσει το φως που σκόρπιζε γύρω του», αναφέρει το ekriti.gr.

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Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στις 17:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη Αττικής.

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