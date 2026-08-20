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Γνωστή γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Σαμουήλ, του Οσίου Θεοχάρους του Νεαπολίτη, των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω, καθώς και των 37 Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Βιζύη της Θράκης.

Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης η μνήμη του Αγίου Λουκίου του Βουλευτή, των Αγίων Ηλιοδώρου και Δοσά, καθώς και άλλων Αγίων που περιλαμβάνονται στο συναξάρι της ημέρας.

Ποιοι γιορτάζουν

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Σαμουήλ

Σαμουήλος

Σαμουήλης

Σαμουέλος

Σαμουηλία

Σαμουήλα

Σαμουέλα

Ηλιόδωρος

Ηλιοδώρα

Ελεοδώρα

Έλντα

Θεοχάρης

Θεοχαρούλα

Χαρούλα

Ο Προφήτης Σαμουήλ

Κεντρική εορτή της ημέρας είναι η μνήμη του Προφήτη Σαμουήλ, ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης.

Η εορτή του είναι σταθερή και τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου.