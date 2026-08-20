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Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει την Μπραν.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ επιστρέφουν απόψε στη δράση, με το ΟΑΚΑ και την Τούμπα να ετοιμάζονται για δύο αναμετρήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει την Μπραν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της έδρας και να κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς τον ευρωπαϊκό τους στόχο.

Και στη Superbet, η βραδιά συνοδεύεται από Super Ενισχυμένες*, Live Στοίχημα και ειδικές επιλογές για τους πρωταγωνιστές των δύο αναμετρήσεων.

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Το ΟΑΚΑ παίρνει ξανά ευρωπαϊκό χρώμα

Νέα σεζόν, νέες φιλοδοξίες και ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά μπροστά στον κόσμο του.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του και να μετατρέψει το ΟΑΚΑ στο μεγάλο του πλεονέκτημα απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε.

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Μία βραδιά όπου οι «πράσινοι» θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο από το ξεκίνημα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

ΠΑΟΚ – Μπραν: Η Τούμπα μπαίνει στην εξίσωση

Όταν η Ευρώπη περνά από τη Θεσσαλονίκη, η Τούμπα αποκτά τη δική της ξεχωριστή ένταση.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν, με τον κόσμο του στο πλευρό του και με στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του διαδρομή.

Στη Superbet, δύο Ενισχυμένες Αποδόσεις* ξεχωρίζουν:

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ΟΑΚΑ και Τούμπα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Η Ευρώπη έχει απόψε έντονο ελληνικό χρώμα.

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Η Κρήτη φοράει τα ευρωπαϊκά της

Στις 21:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, στην πρώτη μεγάλη μάχη των playoffs του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπαίνει στη μάχη με την ψυχολογία στα ύψη, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη σεζόν με τρόπαιο και θέλοντας τώρα να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα απέναντι στους Κυπελλούχους Βουλγαρίας. Φούντας, Νους, Αϊτόρ, Μπουχαλάκης και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του ΟΦΗ είναι έτοιμοι για μία από τις μεγαλύτερες βραδιές των τελευταίων ετών.

Απέναντί τους, μια ΤΣΣΚΑ που έχει ήδη περάσει τρεις προκριματικούς γύρους και φτάνει στο Ηράκλειο με πολύ περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της.

Στη Superbet, το ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές* σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Super Predictor: Οι προβλέψεις αποκτούν άλλο ενδιαφέρον

Και η δράση στη Superbet δεν σταματά στις αναμετρήσεις και τις ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Super Predictor επιστρέφει για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι πριν αυτό εξελιχθεί. Έξι ερωτήσεις, διαφορετικές προβλέψεις γύρω από το επιλεγμένο αθλητικό γεγονός και η ευκαιρία συμμετοχής στα διαθέσιμα έπαθλα*. Με τουλάχιστον τέσσερις σωστές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες μπαίνουν μεταξύ των νικητών που μοιράζονται τα έπαθλα της εκάστοτε ενέργειας.

Αποτέλεσμα, γκολ, πρωταγωνιστές, στατιστικά. Κάθε ερώτηση δοκιμάζει και μια διαφορετική πλευρά της ποδοσφαιρικής γνώσης. Γιατί μπορεί όλοι να έχουν μία πρόβλεψη πριν από τη σέντρα.

Το Super Predictor είναι εκεί όπου φαίνεται ποιος πραγματικά διάβασε σωστά το παιχνίδι.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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